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Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить полноценно!»

Все, что известно о болезни Ви: «Это заболевание мешает жить полноценно!»

Много лет назад Тэхён (Taehyung) признался своим фанатам, что страдает от неприятного заболевания. «У меня холинергическая крапивница. Я чешусь и чешусь», —  написал он на Weverse. Многие из АРМИ услышали о существовании данной болячки впервые и заинтересовались, какие симптомы проявляются у артиста и много ли неудобств доставляет крапивница любимчику.


Давайте постараемся разобраться, что испытывает Тэхён, живя с этим заболеванием…

Крапивница вызывает сильный зуд и проявляется в виде кожной сыпи только в определенные моменты. Обычно это происходит тогда, когда температура тела человека значительно повышается (например, Тае может принять горячий душ или же почувствовать, как его щеки «горят» после тренировки). Это верный знак того, что болезнь вскоре обострится. Еще одна причина, по которой Ви может начать внезапно чесаться — сильный стресс.

«Вот почему Техен не носит обтягивающую одежду и после каждого выступления выпивает стакан воды», — с сожалением произнес один из АРМИ.

Теперь вы можете понять, насколько тяжело Ви чувствует себя после каждого концерта. Он прилагает огромные усилия, чтобы ежедневно радовать нас новыми треками и проектами!

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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