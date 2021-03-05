Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Экономика » ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира

ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира

ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира
Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.

Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.


"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в документе.

Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы.

Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.

В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов.

Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.

Экономика

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает хуже, но для себя все грамотно"
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него санкций
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать

Еще по теме

Россия впервые прошла кризис лучше всего остального мира
Минус семь триллионов: коронавирус опустошил мировую экономику
Экономисты предрекли России неизбежную рецессию
Мировая экономика погрузилась в рецессию