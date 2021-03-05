ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира

Влада Некрасова

Впервые за постсоветский период в рецессия в России оказалась мягче, чем в мире в целом, выяснили авторы бюллетеня "Комментарии о государстве и бизнесе" от "Центра развития" ВШЭ.

Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.





"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в документе.

Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы.

Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.

В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов.

Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.