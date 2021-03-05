ВШЭ: Россия впервые за постсоветский период перенесла рецессию лучше мира
Подчеркивается, что подобных результатов удалось достичь, несмотря на глобальный кризис, сопровождавшийся сильным падением цен на нефть. По итогам минувшего года российский ВВП снизился на 3,1% — сильнее, чем в кризисный 2015 год (минус 2%), однако значительно лучше 2009 года (минус 7,8%), отметили аналитики.
"Особенно примечателен такой результат на фоне сильнейшей с середины XX века рецессии в мировой экономике (минус 3,5% по предварительным оценкам Международного валютного фонда): впервые за весь постсоветский период Россия пережила более мягкую рецессию, чем мир в целом, притом что с глобальным кризисом сочеталось и сильное падение нефтяных цен", — говорится в документе.
Также авторы обратили внимание на антикризисные меры государства. По мнению составителей бюллетеня, эти меры привели к сильному смягчению падения экономики России. В частности, к уникальному коронавирусному кризису помогли подготовиться действие бюджетного правила и проведение политики таргетирования инфляции, пишут авторы.Минэкономразвития, как и наш консенсус-прогноз, подготовленные соответственно в сентябре и октябре 2019 года, предполагали рост российской экономики на 1,7% в 2020 году", — полагают в ВШЭ.
В результате, подчеркнули эксперты, меры господдержки привел к тому, что в 2020 году кризис ухудшил динамику ВВП примерно на 4,7 процентных пункта, когда без них ущерб составил бы 7-8 процентных пунктов.
Утверждается, что влияние эпидемиологического кризиса на российскую экономику проявилось через несколько основных каналов: снижение потребительской и инвестиционной активности из-за ограничительных мер, существенное падение объемов экспорта, а также снижение цен на нефть.