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Зачем коммунисты развалили СССР?

Зачем коммунисты развалили СССР?
© РИА Новости / Александр ПоляковЧитать ria.ru в
Павел ДанилинВсе материалы

На днях лидер КПРФ Геннадий Зюганов заявил, что 17 марта коммунисты и их союзники проведут всероссийскую акцию "За СССР — за сильную, справедливую, социалистическую Россию", и призвал всех россиян принять в ней участие. То есть подразумевается, что сейчас у нас Россия слабая, несправедливая, но есть прекрасные коммунисты, которые знают, как все это поправить. Ой ли?

Надо сказать, что приурочены акции коммунистов к очень интересному событию: ровно 30 лет назад, 17 марта 1991 года, состоялся референдум о сохранении Союза Советских Социалистических Республик (СССР). Считается, что тогда впервые в ходе прямого волеизъявления граждане СССР смогли высказаться о будущем страны. Вопрос был сформулирован тогдашними коммунистами крайне хитро и двусмысленно: "Считаете ли вы необходимым сохранение Союза Советских Социалистических Республик как обновленной федерации равноправных суверенных республик, в которой будут в полной мере гарантироваться права и свободы человека любой национальности?" Хотите ли вы быть богатым и здоровым или бедным и больным?

Политика

По материалам: ria.ru
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