Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответом на санкции

Вадим Карасев

Фото: Антон Денисов / РИА Новости

Официальный представитель МИД России Мария Захарова пообещала «скоро порадовать» США ответными мерами на санкции. Об этом сообщает РИА Новости.

Комментируя сложившуюся ситуацию дипломат подчеркнула, что раньше ведомство не предавало такой гласности ответные меры. «Они ввели какие-то стоп-листы, мы ввели стоп-листы, либо проинформировали их, либо ответили на их вопросы... Но учитывая, как они себя ведут сейчас, они опубликовали сразу все эти списки, я думаю, что мы их скоро порадуем, работа ведется», — уточнила она в эфире Первого канала.

Ранее пресс-секретарь президента России Дмитрий Песков заявил, что в Кремле начали готовиться к новым санкциям США, власти прорабатывают сценарии защиты на случай очередных ограничений.

2 марта ЕС ввел санкции в отношении «высокопоставленных должностных лиц» России из-за ситуации вокруг Алексея Навального (учредитель Фонда борьбы с коррупцией, включенного Минюстом в реестр организаций, выполняющих функции иностранного агента). В частности, в санкционный список попали председатель Следственного комитета (СК) России Александр Бастрыкин, директор Федеральной службы исполнения наказаний (ФСИН) Александр Калашников, глава Росгвардии Виктор Золотов, а также генпрокурор Игорь Краснов. Им запрещен въезд в страны Евросоюза, также они не смогут хранить средства в банках стран ЕС.

Тогда же США обнародовали список россиян, попавших под санкции. Среди них — директор ФСБ Александр Бортников, генпрокурор Игорь Краснов, глава ФСИН Александр Калашников, заместители министра обороны Павел Попов и Алексей Криворучко, глава управления Кремля по внутренней политике Андрей Ярин и другие. Помимо них, под санкции попали 27-й научный центр Минобороны, 33-й центральный НИИ Минобороны и НИИ органической химии и технологии (ГосНИИОХТ).