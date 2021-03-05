Завершена прокурорская проверка в МХАТ имени Горького

Лидия Мартынова

Комплексная прокурорская проверка завершена в МХАТ им Горького, она не выявила каких-либо существенных нарушений в деятельности театра, сообщается на сайте театра.

Ранее сообщалось, что Минкультуры выявило серьезные нарушения при проверке МХАТ имени Горького, материалы направлены в Генпрокуратуру. Сообщалось о нарушениях в использовании федерального имущества, расходовании средств на оплату труда, использовании гранта президента России, при выполнении госзадания, осуществлении госзакупок и проведении ремонтных работ.

"В МХАТ им Горького завершилась комплексная проверка Пресненской межрайонной прокуратуры ЦАО г. Москвы по поручению Генпрокуратуры РФ. В ходе проведенной проверки каких-либо существенных нарушений в деятельности театра не выявлено. В представлении прокуратуры имеются незначительные замечания, которые не влекут за собой административной ответственности. И которые будут устранены в предусмотренный законом срок. В настоящее время МХАТ ведет работу по устранению замечаний", — сказано в сообщении.