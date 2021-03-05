Жена Гогена Солнцева насильно упекла его лечиться от алкоголизма

Лидия Мартынова

Екатерина Терешкович положила супруга Гогена Солнцева в медицинское учреждение, так как устала от его жуткого поведения. По словам пожилой женщины, муж постоянно выпивал дома, а потом дебоширил.

Екатерина Терешкович устала от выходок Гогена, поэтому посчитала, что ему нужно лечиться в клинике, где помогают избавиться от зависимостей. Женщина сама ранее страдала от алкоголизма, а теперь у ее супруга появились аналогичные проблемы. Как только Солнцеву удалось сбежать из центра, он пришел в студию программы «Андрей Малахов. Прямой эфир». «Голова работает нормально. Ножки после лекарств немного отходят. После клиники сразу к тебе. Пришлось побираться по клинике, когда меня Терешкович принудительно отправила лечиться от какого-то якобы алкоголизма», — заявил Гоген.

По словам шоумена, его держали в жутких условиях и обкапывали лекарствами, хотя никакой диагноз не поставили. Екатерина Терешкович утверждает, что устала от запоев и вечеринок мужа, поэтому и отвезла его на лечение. Женщина не раз подвергалась насилию со стороны Гогена. Например, на праздновании своего дня рождения Солнцев избил Екатерину после того, как она станцевала стриптиз на столе.

«Кончилось тем, что он меня по голове ударил. Я поехала на следующий день, побои сняла, у меня было сотрясение мозга, многочисленный ушиб мягких тканей и между ног, простите», — рассказала Терешкович.

Екатерина утверждает, что Гоген гонял ее в магазин за спиртным, а если она отказывалась идти, то избивал. Однажды Солнцев злоупотреблял алкоголем в сауне и чуть там не погиб. После этого Терешкович вызвала мужу скорую, а потом приняла решение о его помещении в реабилитационный центр.

В клинике Солнцев тоже сразу не утихомирился: он разнес выделенную ему палату, за что санитары привязали его к кровати. Гоген считает, что Катя хочет лишить его двух квартир. Женщина уже обращалась ко врачу центра, чтобы ее супруга признали недееспособным, тогда она сможет переписать имущество на себя. Пока муж и жена не могут решить конфликт: Терешкович даже настаивает на разводе и хочет получить от Гогена еще 7,5 миллионов. Многие их знакомые считают, что они помирятся.