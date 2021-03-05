Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку

Вадим Карасев

31-летняя Алана Мамаева накануне обвинила своего мужа в новой измене, выложив фото предполагаемой любовницы. После случившегося супруга футболиста была госпитализирована из-за отравления таблетками, сообщает РИА "Новости".

Жена Павла Мамаева была доставлена в одну из московских больниц из-за отравления таблетками. В настоящее время полиция ведет проверку.



"Накануне поступила телефонограмма из медучреждения о том, что Алана Мамаева доставлена с отравлением таблетками, проводится проверка", — заявил журналистам источник в правоохранительных органах.



Как уточняет Пятый канал, Алану Мамаеву обнаружили в столичной квартире в бессознательном состоянии 3 марта.

При этом сотрудники МЧС были вынуждены вскрывать дверь, чтобы попасть домой к супруге полузащитника ФК "Ростов". По данным агентства "Москва", Алана Мамаева была госпитализирована в НИИ имени Склифосовского.

Накануне жена Павла Мамаева опубликовала в Stories серию постов, посвятив их неверности футболиста.

"Мой муж опять начал гулять и думал, что в Испании никто не узнает. У меня все. Спасибо за сборы, ФК "Ростов", — написала Алана.

Жена Павла Мамаева считает, что футболист якобы изменил ей с 29-летней испанкой по имени Ирен.

Алана опубликовала в Stories фото удостоверения личности девушки, которую она заподозрила в связи со своим супругом.

По словам жены Мамаева, знакомые рассказали ей о похождениях супруга в перерывах между его тренировками.



Напомним, звездная пара состоит в браке с 2013 года, воспитывая дочь. В 2018 году Алана узнала после ареста спортсмена, что он изменял ей, однако в конце концов приняла решение простить мужа и сохранить семью.



Как писал NEWSTES, ранее жена Мамаева призналась в регулярных драках с мужем, назвав их "приколами".