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Женщинам стали меньше доверять власть

Женщинам стали меньше доверять властьФото: Gabrielle Henderson / Reuters

С наступлением пандемии коронавируса и общемировым спадом в экономике женщинам стали меньше доверять власть. В 2020-м на долю женщин пришлось только 39 процентов новых назначений на посты гендиректоров по сравнению с 44 процентами годом ранее. Об этом сообщает CNBC со ссылкой на исследование компании Equilar.

Обновленный индекс гендерного разнообразия показал, что женщины занимают 23,5 процента всех мест в совете директоров Russell 3000, который отслеживает результаты деятельности 3000 крупнейших публичных компаний США.

В 6 процентах фирм из Russell 3000 вообще не работают женщины, и только у 71 компании есть советы директоров, состоящие как минимум наполовину из женщин — всего 2,4 процента от общего числа. Equilar предупреждает, что при нынешних темпах советы директоров не достигнут гендерного паритета до 2032 года.

К похожим выводам ранее пришел сервис по подбору персонала Heidrick & Struggles. Основная причина этого заключается в том, что теперь компании с большей вероятностью выберут нового лидера, который уже занимал пост генерального директора, и в этой роли преобладают мужчины. В настоящее время женщины занимают лишь около шести процентов должностей генеральных директоров в компаниях, входящих в S&P 500.

Именно женщины стали главными жертвами экономического спада. На их долю пришлось большее число сокращений и увольнений, кроме того, женщины были вынуждены чаще уходить с работы, чтобы присматривать за детьми.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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