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Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Женский гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Март уже вступил в свои права, и вторая неделя первого весеннего месяца продолжает радовать многих. Рекомендации астрологов на период с 8 по 14 марта помогут женщинам всех Знаков собраться с силами и привлечь в жизнь благополучные перемены, обходя ловушки судьбы стороной.


В марте не будет ретроградных планет, которые могли бы помешать успеху, однако порой события все равно могут оказаться непредсказуемыми. Эксперты сайта dailyhoro.ru рекомендуют прекрасной половине человечества прислушаться к советам астрологов, чтобы в жизни не было места разочарованиям, все мечты сбывались и происходили лишь приятные перемены.

Женщина-Овен

Дамам-Овнам астрологи рекомендуют не останавливаться и упорно идти к поставленным целям. Эта неделя будет благоприятна для привлечения в жизнь финансовой независимости и перемен. Женщины этого Знака смогут изменить имидж, чтобы почувствовать себя увереннее и с легкостью завоевывать внимание окружения. Энергетика звезд и планет подарит шанс навести порядок в жизни, и для этого Овнам важно осознавать ответственность и отказаться от авантюр.

Женщина-Телец

Астрологи рекомендуют женщинам-Тельцам настроиться на получение новых знаний, которые помогут открыть новые горизонты и познакомиться с интересными людьми. Усилить обаяние помогут ежедневные аффирмации, а привлечь удачу получится, если гнать прочь грустные мысли. Представительницам этого Знака важно помнить и о том, что привлечь желаемое на этой неделе получится, если не торопиться и подмечать детали.


Женщина-Близнецы

Женщинам-Близнецам на второй неделе марта улыбнется удача. Энергетика звезд и планет будет помогать осуществлять задуманное, появится время на преображение, как внутреннее, так и внешнее. Астрологи рекомендуют Близнецам позаботиться о хорошем настроении, которое поможет преодолеть временные трудности, настроиться на успех и привлечь в жизнь благополучные перемены.

Женщина-Рак

Дамы-Раки будут чувствовать подъем творческой энергии, и астрологи рекомендуют им развивать свои скрытые способности, чтобы расширить горизонты. В деловой среде потребуется осторожность: есть риск быть обманутыми, поэтому нельзя спешить во время заключения сделок и финансовых операций. Отношения в семье будут гармоничными, если находить компромиссные решения и обходить стороной конфликтные ситуации.

Женщина-Лев

Вторая неделя марта принесет Львицам перемены. Астрологи рекомендуют женщинам этого Знака настроиться на успех, чтобы привлечь желаемое силой мысли, а также не бояться менять жизнь к лучшему, даже если для этого потребуются усилия. Настойчивость, честность и уверенность в своих силах помогут женщинам-Львам не только обрести твердую опору, но и привлечь благополучные перемены.


Женщина-Дева

Девам астрологи рекомендуют начать понедельник с привлечения в жизнь удачи. Не будут лишними и талисманы, которые помогут защититься от негатива со стороны недоброжелателей. Эта неделя пройдет успешно, если верить в свои силы и не зацикливаться на досадных промахах. Женщины этого Знака смогут обрести счастье, и для этого важно преодолевать препятствия, а не пытаться обойти их стороной. 

Женщина-Весы

Дамам-Весам на этой неделе пригодятся выдержка и умение видеть наперед. Астрологи предупреждают о том, что события будут развиваться динамично и не всегда по плану, и от представительниц этого Знака потребуется вся сноровка и умение вовремя подмечать важные детали. Внимание к интуиции поможет обойти стороной ловушки судьбы и прийти к поставленной цели без потерь.

Женщина-Скорпион

Скорпионам астрологи прочат неделю, наполненную волнительными приключениями. Энергетика звезд и планет будет благоприятной для личных отношений, а значит, наступает время наладить связь с близкими, а также найти второй половинки. Удачной будет эта неделя марта и для деловой стороны жизни. Дамы этого Знака могут рассчитывать на улучшения, если не будут сомневаться в себе и бояться перемен.

Женщина-Стрелец

Женщинам-Стрельцам астрологи рекомендуют запастись терпением и начать путь к преображению. На этой неделе звезды и планеты будут доброжелательны к тем, кто не боится признавать своих ошибок и извлекать из них ценные уроки на будущее. Стрельцам представится шанс изменить жизнь к лучшему, но для этого нужно освободить место для нового, избавившись от стереотипов, устаревших планов и всего того, что мешает развитию.

Женщина-Козерог


Весна уже началась, и вторая неделя марта обещает быть активной. Дамам-Козерогам на этой неделе астрологи рекомендуют быть активнее, чтобы вовремя успеть выполнить все, что было запланировано. Удача улыбнется тем, кто мыслит позитивно и не боится преодолевать временные преграды на пути к долгожданным и позитивным переменам. Привлечь удачу в деловой среде Козерогам помогут камни-талисманы.

Женщина-Водолей

У женщин-Водолеев будет насыщенная неделя, когда нельзя медлить с воплощением в жизнь смелых планов. Астрологи рекомендуют им обратиться к лучшим чертам своего характера, чтобы не упустить перспективных возможностей и зарекомендовать себя. Вторая половина недели будет удачной для налаживания личных отношений, и Водолеи смогут как обрести гармонию в семье, так и найти свою любовь, если сердце еще не занято.

Женщина-Рыбы

Рыбам вторая неделя марта будет преподносить приятные сюрпризы. Энергетика звезд и планет будет благоволить тем, кто начинает новый этап жизни, прощаясь со всем, что отжило и мешает развитию. В начале недели Рыбы смогут попрощаться с прошлым, закрыть старые долги и обновить энергетику, а вторую половину недели посвятить обучению и усвоению новых знаний, которые помогут привлечь в жизнь позитивные перемены.

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По материалам: dailyhoro.ru
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