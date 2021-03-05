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Жириновский призвал возродить балы в России

Жириновский призвал возродить балы в России

Владимир Жириновский поздравил россиян с Международным женским днем и призвал провести балы по всей России в праздники. По мнению политика, в эти выходные вся страна должна танцевать.

В пятницу в Колонном зале Дома Союзов проходит танцевальный вечер "Мелодия весны", приуроченный к 8 Марта. Депутат выступил там с речью, поздравил всех собравшихся с праздником и попросил не думать о плохом в эти весенние дни. После выступления программу мероприятия продолжили танцевальные и концертные номера.

Балы должны идти по всей стране... Помещения есть, прекрасные музыканты есть, все ведь есть. У власти не хватает силы воли сказать. Откройте все залы. Три дня праздников: суббота, воскресенье, понедельник. Вся страна танцует.

Ранее политический деятель посоветовал супругам спать в разных квартирах. По его мнению, это способствует укреплению брака — муж и жена успевают соскучиться и не надоедают друг другу.

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По материалам: uposters.ru
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