Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру

Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру

Осенью прошлого года экс-участница реалити стала мамой во второй раз. Недавно в жизни телезвезды произошла еще одна крупная перемена. Александра похвасталась, что приобрела просторные апартаменты, в которых комфортно себя чувствовать будут все члены большой семьи.


30-летняя Александра Гозиас поделилась радостной новостью с поклонниками — она стала обладательницей просторной квартиры. Звезда реалити также показала, как выглядят апартаменты изнутри, отметив, что теперь ее ждет длительный ремонт. Вед недвижимость пока находится в стадии черновой отделки.

«Мечты сбываются, главное в них верить, — писала экс-участница шоу. — Да-да-да! Мы это сделали! Приобрели свое жилье. Эти квадратные метры позволят нам увеличить нашу семью еще на одного, а может, и на пару человек. Пока самой не верится. Это было мечтой многие годы, я верила в нее и усердно шла к ней. Поэтому я всегда говорю вам: «Пишите свои желания, запускайте мысли в космос. Не отступайте от своих целей (даже если очень тяжело) идите к ним, несмотря ни на что».

Александра отметила, что будет рассказывать обо всех этапах строительства в личном блоге и не прочь получить советы от верных поклонников. «Будем вместе решать, каким цветом будут стены и какая мебель круче. Так как муж всегда на работе, очень многое ложится на мои плечи. Спасибо всем, кто искренне порадовался за мою семью. Ну а я пошла мечтать, чтобы ремонт не растянулся на годы», — заключила теледива.

Одной из первых подругу поздравила коллега по «ДОМу-2» Юлия Ефременкова. Пользователи Сети также осыпали кумира теплыми словами в комментариях: «Классно! Я тоже мечтаю о своем большом доме»; «Замечательно, когда есть собственное жилье!» — пишут поклонники.

Напомним, что четыре месяца назад Александра Гозиас родила второго ребенка. Своему возлюбленному, имя которого пока держится в секрете, она подарила сына. У брюнетки также растет дочь от предыдущих отношений с Ильей Кротковым, он был партнером Саши по реалити-шоу. По словам звездной матери, девочка в прекрасных отношениях с отчимом.

«Он переживает за нее, следит за тем, чтобы уроки были сделаны. Из-за того, что я вечно в последнее время уставшая и без сил, с ней играет тоже он. В выходные старается откладывать дела и проводить время с нами. Катаемся по Москве, он ей все показывает и рассказывает. А я со стороны тихонечко любуюсь. Напоминаю, он не был женат. У него нет детей. Я очень переживала на тему того, как же он воспримет мою дочь. Зря парилась, наверное», — делилась Александра.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Песков подтвердил перестановки в руководстве ФСБ
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Стали известны подробности ухода Ельцина в отставку
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Врач рассказал россиянам о правильном лечении насморка
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция проводит проверку
Жена Мамаева попала в больницу из-за отравления таблетками, полиция
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Верховный суд назвал уважительные причины неуплаты алиментов
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает хуже, но для себя все грамотно"
Собчак раскритиковала жену Шнурова: "Новая женщина для него делает
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Филипп Киркоров пообещал отправить Даву на «Евровидение» от Армении
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него санкций
Эксперт проанализировал рейтинг Медведчука после введения против него
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Блокчейн-компания купила и сожгла работу Бэнкси, сделав ее виртуальной
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен холодной войны
В США заявили о низшей точке в отношениях с Россией со времен

Топ на сегодня

Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Помпео не исключил, что будет баллотироваться в президенты в 2024 году
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
Россия не вмешивается во внутренние дела Армении, заявила Захарова
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
"Заботящийся об Америке" Помпео не исключил выдвижения в президенты
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев отмечает день рождения
Звонок Пугачевой, врачи и оливье: как тяжелобольной Борис Моисеев
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать

Еще по теме

Саша Гозиас рассказала об интиме с Костей Ивановым
Звезда сериала «Цыганка» Виктория Полторак купила квартиру в Сочи
Беременная Катя Гордон отмечает новоселье
Саша Гозиас снова стала одиночкой