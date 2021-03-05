Звезда «ДОМа-2» Александра Гозиас купила квартиру

Влада Некрасова

Осенью прошлого года экс-участница реалити стала мамой во второй раз. Недавно в жизни телезвезды произошла еще одна крупная перемена. Александра похвасталась, что приобрела просторные апартаменты, в которых комфортно себя чувствовать будут все члены большой семьи.

30-летняя Александра Гозиас поделилась радостной новостью с поклонниками — она стала обладательницей просторной квартиры. Звезда реалити также показала, как выглядят апартаменты изнутри, отметив, что теперь ее ждет длительный ремонт. Вед недвижимость пока находится в стадии черновой отделки.

«Мечты сбываются, главное в них верить, — писала экс-участница шоу. — Да-да-да! Мы это сделали! Приобрели свое жилье. Эти квадратные метры позволят нам увеличить нашу семью еще на одного, а может, и на пару человек. Пока самой не верится. Это было мечтой многие годы, я верила в нее и усердно шла к ней. Поэтому я всегда говорю вам: «Пишите свои желания, запускайте мысли в космос. Не отступайте от своих целей (даже если очень тяжело) идите к ним, несмотря ни на что».

Александра отметила, что будет рассказывать обо всех этапах строительства в личном блоге и не прочь получить советы от верных поклонников. «Будем вместе решать, каким цветом будут стены и какая мебель круче. Так как муж всегда на работе, очень многое ложится на мои плечи. Спасибо всем, кто искренне порадовался за мою семью. Ну а я пошла мечтать, чтобы ремонт не растянулся на годы», — заключила теледива.

Одной из первых подругу поздравила коллега по «ДОМу-2» Юлия Ефременкова. Пользователи Сети также осыпали кумира теплыми словами в комментариях: «Классно! Я тоже мечтаю о своем большом доме»; «Замечательно, когда есть собственное жилье!» — пишут поклонники.

Напомним, что четыре месяца назад Александра Гозиас родила второго ребенка. Своему возлюбленному, имя которого пока держится в секрете, она подарила сына. У брюнетки также растет дочь от предыдущих отношений с Ильей Кротковым, он был партнером Саши по реалити-шоу. По словам звездной матери, девочка в прекрасных отношениях с отчимом.

«Он переживает за нее, следит за тем, чтобы уроки были сделаны. Из-за того, что я вечно в последнее время уставшая и без сил, с ней играет тоже он. В выходные старается откладывать дела и проводить время с нами. Катаемся по Москве, он ей все показывает и рассказывает. А я со стороны тихонечко любуюсь. Напоминаю, он не был женат. У него нет детей. Я очень переживала на тему того, как же он воспримет мою дочь. Зря парилась, наверное», — делилась Александра.