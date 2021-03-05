Звезда «Стиляг» Антон Шагин: «Мама умерла в 32 года, гроб не открывали, чтобы никого не шокировать»

Алексей Вольцев

Будущая звезда «Стиляг» лишился мамы, когда ему было 14 лет — женщина ушла из жизни совсем молодой. Антон Шагин не озвучил, какая трагедия произошла с родительницей, лишь отметил, что хоронили ее в закрытом гробу.

В конце 90-х мама будущего актера торговала на Черкизовском рынке в Москве. Времена были неспокойные, в один из дней произошел какой-то инцидент — женщина погибла.

«Дед забрал тело мамы... Настали печальные дни, когда надо было прощаться, — признался 36-летний актер на передаче «Судьба человека» с Борисом Корчевниковым на канале «Россия 1». — Гроб не открывали, чтобы никого не шокировать. Как говорил дедушка, на теле мамы были синяки. Поэтому я ее не видел умершей. Запомнил маму очень искренней и счастливой. Ей было всего 32 года, она была молодой и достаточно привлекательной».

Антон Шагин до сих пор посвящает трогательные стихи покойной родительнице, часто обращается к ней в своих строках.

«Очень сложно переживал смерть мамы, я был предоставлен самому себе. Бабушка и дедушка организовали уют в доме. Дед работал плотником, зарплату получал мукой, сахаром или макаронами. Если на балконе что-то из этих продуктов стояло, то можно было жить месяц-два», — вспомнил артист о тяжелых временах.

Напомним, вот уже много лет Шагин состоит в браке с коллегой по актерскому цеху Викторией Исаевой, в которой, по его признанию, души не чает. Пара воспитывает двоих детей — сына Матвея и дочь Полину.