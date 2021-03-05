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Звезда телешоу умер в 30 лет

Звезда телешоу умер в 30 летЛэнс УолдроупКадр: Discovery channel

Звезда телешоу «Самогонщики» (Moonshiners) Лэнс Уолдроуп (Lance Waldroup) умер в возрасте 30 лет. Об этом сообщает The Independent.

Недавний выпуск показали по телевидению в память о мужчине. О смерти участника телепроекта сообщил его отец. 30-летний Уолдроуп умер у себя дома. О причинах смерти не сообщается.

Для проведения церемонии прощания семья Уолдроупа начал сбор средств через интернет. Похороны пройдут в воскресенье, 7 марта. Отмечается, что в семье звезды реалити также рано умирали его сестра Линдси (Lindsey) и брат Ламар (Lamar) — в 11 и 20 лет соответственно.

Программа «Самогонщики» рассказывает о реальных людях, которые продолжают на собственном оборудовании производить алкогольные напитки. Телешоу показывают на Discovery с декабря 2011 года. Уолдроуп регулярно появлялся в эпизодах проекта с 2012 по 2018 год.

В феврале сообщалось о смерти одного из создателей телешоу «Кривое зеркало» Вячеслава Полейко. Он также являлся автором монологов юмористов Михаила Задорнова, Михаила Евдокимова и Евгения Петросяна, с которым начал сотрудничать еще в 80-х годах.

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По материалам: lenta.ru
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