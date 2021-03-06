Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » 72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»

72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»

72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»

Михаил Шуфутинский счастлив в отношениях со Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет. Певец не скрывает, что рядом с возлюбленной чувствует себя гораздо моложе. Он даже готов вновь стать отцом.


Михаил Шуфутинский всерьез задумался об еще одном ребенке. От предыдущего союза у певца уже есть сыновья — 49-летний Дэвид и 47-летний Антон. Теперь же артист надеется стать отцом в третий раз. «Мы над этим работаем», — заявил 72-летний исполнитель в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Избранница Михаила Захаровича Светлана Уразова планирует сама родить ребенка. Женщина категорически против суррогатного материнства. «Не рассматриваем этот вариант», — лаконично отметила спутница музыканта. Шуфутинский же согласился со словами возлюбленной. «Мы можем справиться и сами, слава Богу», — добавил артист.

Напомним, ранее Шуфутинский был женат на Татьяне Ростовой. С ней музыкант быстро развелся. А вот со второй супругой Маргаритой артист прожил в браке 40 лет. В 2015 году женщина, подарившая певцу детей, умерла от сердечной недостаточности. После кончины жены Михаил Захарович закрутил роман со Светланой.

«Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету», — делился подробностями Шуфутинский.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Оценены масштабы аварии со взрывом на Оби
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика Курбатова
Путин выразил соболезнования в связи со смертью литературного критика
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Смертельное ДТП с автобусом и двумя фурами произошло под Уфой
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять спецрейсов
Украинцев вывезут из «красной зоны»: «Укрзалізниця» назначила пять
На российском нефтезаводе произошел пожар
На российском нефтезаводе произошел пожар
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Стало известно о возможных виновниках взрыва и пожара на Оби
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об алкоголизме?
Мы не узнали! Как выглядит Марина Хлебникова после слухов об
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»
72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина потратила наследство семьи Баталова
Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную ипотеку
Ради квартиры с видом на Кремль Светлана Пермякова влезла в огромную
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
NI объяснил сближение России и Китая "предательством" Запада
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и выжил
Школьник выпрыгнул с 17-го этажа после неудачного секса с подругой и

Еще по теме

Судьба человека с Борисом Корчевниковым - Михаил Шуфутинский (05.06.2018)
Шуфутинский напомнил всем про третье сентября
Шуфутинский опубликовал новый клип о третьем сентября
Михаил Шуфутинский: «Когда меня достойная женщина выберет, будет свадьба»