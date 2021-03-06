72-летний Михаил Шуфутинский о предстоящем отцовстве: «Мы и сами справимся, сурмама нам не нужна»

Лидия Мартынова

Михаил Шуфутинский счастлив в отношениях со Светланой Уразовой, которая младше его на 30 лет. Певец не скрывает, что рядом с возлюбленной чувствует себя гораздо моложе. Он даже готов вновь стать отцом.

Михаил Шуфутинский всерьез задумался об еще одном ребенке. От предыдущего союза у певца уже есть сыновья — 49-летний Дэвид и 47-летний Антон. Теперь же артист надеется стать отцом в третий раз. «Мы над этим работаем», — заявил 72-летний исполнитель в программе «Ты не поверишь!» на НТВ.

Избранница Михаила Захаровича Светлана Уразова планирует сама родить ребенка. Женщина категорически против суррогатного материнства. «Не рассматриваем этот вариант», — лаконично отметила спутница музыканта. Шуфутинский же согласился со словами возлюбленной. «Мы можем справиться и сами, слава Богу», — добавил артист.

Напомним, ранее Шуфутинский был женат на Татьяне Ростовой. С ней музыкант быстро развелся. А вот со второй супругой Маргаритой артист прожил в браке 40 лет. В 2015 году женщина, подарившая певцу детей, умерла от сердечной недостаточности. После кончины жены Михаил Захарович закрутил роман со Светланой.

«Я ее очень долго добивался. Мы знакомы уже 25 лет. Я был женат тогда, а она мне отказывала. В трудный момент, когда я остался один, Светлана единственная поняла меня. У нее тогда вспыхнули чувства. Чувства до сих пор не иссякают. Я понимаю, что жив, ведь со мной рядом самый близкий человек. Вся моя семья хорошо приняла Свету», — делился подробностями Шуфутинский.