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"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России

"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" с 10 марта повышает топливный сбор на рейсы по России на 10%, сообщили РИА Новости в компании.

"Топливный сбор действительно на внутрироссийские рейсы "Аэрофлота" и рейсы дочерних авиакомпаний, выполняемые под кодом SU, с 10 марта 2021 года будет увеличен на 10%, для тарифов класса эконом увеличение составит 150 рублей за сегмент", - сказал собеседник агентства.

"С мая 2020 по январь 2021 года средняя цена на топливо в структуре расходов авиакомпании на внутренних рейсах выросла на 40%. Это плавающий сбор, он является мерой по частичной компенсации затрат на ГСМ. Ранее, весной 20 года, он был существенно снижен", - добавил он.

Экономика

По материалам: ria.ru
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