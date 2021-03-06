Алена Савкина тяжело переживает разрыв с Ильей Семиным

Вадим Карасев

Алена Савкина уже не готовится к свадьбе, которая должна была состояться в течение года. О причинах расставания она молчит, но демонстрирует свои переживания по этому поводу. Экс-участница уже каталась по городу в такси в полураздетом виде, жаловалась на жизнь и разбитое сердце, уверяла, что больше никогда не полюбит, и ей незачем жить.

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«Сколько можно?», «Опять конец любви?», «Что случилось?», «Может, пора о сыне подумать», - высказываются пользователи.

Ссора с Ильей Семиным привела к тому, что Алена Савкина снова жалуется на жизнь и разбитое сердце. По ее словам, в душе ничего не осталось, что подтолкнуло бы ее к счастью, она бесконечно страдает и даже уселась в такси в коротких бриджах открытом топе и куртке нараспашку, после чего бегала по лесу и курила, пишет newstes.ru.Потом Алена отправилась в клинику, диагноз не уточняется, и провела ночь там. Количество преданных поклонников заметно поредело, а критиков выросло, так как многие не понимают такого поведения, когда дома есть маленький ребенок, который несколько дней назад только вернулся из больницы. К тому же, наряд Алены вызвал возмущение - недавно она сама жаловалась на болезнь.Самое интересное, что в этот раз даже Татьяна Владимировна не вмешивалась, а любовь все равно не сложилась. Телебабушка взяла на себя заботы о внуке, даже в больницу с ним легла, пока Алена строила любовь и ходила по вечеринкам. Если раньше в разрывах винили ее, то в этот раз очевидно, что проблема все-таки не в Татьяне Владимировне.Кое-кто из поклонников все-таки старается поддержать Алену, уверяет, что все образуется, советует не торопиться сходиться, но советов Савкина не слушает. Не сочтет ли Татьяна Владимировна, что ей лучше вернуться во Владивосток, прихватив с собой внука, чтобы Алена без всяких помех отдалась своему увлечению - строить любовь?