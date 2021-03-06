Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Алина Галимова намекает на беременность

Алина Галимова намекает на беременность

Алина Галимова и Никита Рудаков не определились со своими отношениями. Сейчас парень практически стал тенью Тани Строковой, а Алина Галимова отправилась в родной город. Ребята сами толком не могут определиться, вместе они или расстались, но Алина, похоже, хочет оторвать Рудакова от Тани Стрковой и намекает на беременность, предпочитая не высказываться категорично.

Никита Рудаков в последнее время стал много времени уделять Тане Строковой. Пользователи заподозрили роман, но речь, похоже, идет о бесплатной рабочей силе, в качестве которой предприимчивая Татьяна Сергеевна использует безотказного Рудакова. Хотя поклонники Алины, пожаловавшейся на сложности в отношениях и то, что они не общаются с Никитой по несколько дней, считают, что вина лежит на Тане, пишет newstes.ru.
Галимова показала подписчикам тест на беременность и многозначительно заявила, что это ее подарок на 8 марта. Возникло много вопросов, так как результат теста не известен, экс-участница беременность не подтвердила, но жалуется на тошноту и слабость. А еще она не готова к детям, так как нет стабильности и законного брака.

Как будет реагировать Рудаков на такие новости? Если Алина пытается вернуть жениха и привязать к себе, как это делалось на проекте, то можно серьезно разочароваться. Никита совершенно не стоит на ногах, не способен решить вопрос с работой. Он хороший оператор, но вместо зарабатывания денег трудится бесплатно на своих знакомых.

«Тест вчера я выложила не просто так. Хоть я и безумно хочу ребеночка, на данный момент не лучший случай его появления», - заявила Алина.

К тому же, Алина сама толком не знает, чего хочет и жалуется на отсутствие взаимопонимания. Недавно она хвасталась контрактом, по которому из нее должны сделать певицу, и личные отношения, особенно бесполезный груз в виде Рудакова ей не нужен. Как и ребенок, ведь это значит, что в ближайшие месяцы придется отказаться от эстрадной карьеры.
Шоу-бизнес

По материалам: life-dom2.su
Заказать крауд

Последние новости

Новое шоу «Смотри» от Полины Гагариной. Открываем секреты, что подготовила певица на 8 Марта
Новое шоу «Смотри» от Полины Гагариной. Открываем секреты, что
ТОП-5 подарков, чтобы порадовать себя любимую 8 Марта
ТОП-5 подарков, чтобы порадовать себя любимую 8 Марта
Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать
Клава Кока ответила Инстасамке на предложение отсосать
Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа
Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа
Владимир Кузьмин: «От рэпа на русском чуть не вырвало, а вся попса на четырех аккордах»
Владимир Кузьмин: «От рэпа на русском чуть не вырвало, а вся попса на
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по Донбассу
В России ответили на угрозы Украины перейти к радикальным шагам по
Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной страшилкой
Слухи о повышении пенсионного возраста назвали необоснованной
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян на деньги
Телефонный мошенник раскрыл секретную схему обмана россиян на деньги
Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Росстат назвал самые убыточные отрасли 2020 года
Алина Галимова намекает на беременность
Алина Галимова намекает на беременность
Журналист назвала два Х-фактора Оксаны Марченко в политике
Журналист назвала два Х-фактора Оксаны Марченко в политике
Рогозин поблагодарил США за "пинок"
Рогозин поблагодарил США за "пинок"

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин

Еще по теме

Контракт нападающего Эмиля Галимова с "Нефтехимиком" рассчитан на два года
Дом 2 официально закрыли: чем займутся участники за периметром
Психологини - 12 серия (28.11.2017) СТС
ХК "Авангард" до конца ноября перевел в список травмированных нападающего Галимова