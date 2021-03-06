Алина Галимова намекает на беременность

Вадим Карасев

Алина Галимова и Никита Рудаков не определились со своими отношениями. Сейчас парень практически стал тенью Тани Строковой, а Алина Галимова отправилась в родной город. Ребята сами толком не могут определиться, вместе они или расстались, но Алина, похоже, хочет оторвать Рудакова от Тани Стрковой и намекает на беременность, предпочитая не высказываться категорично.

«Тест вчера я выложила не просто так. Хоть я и безумно хочу ребеночка, на данный момент не лучший случай его появления», - заявила Алина.

Никита Рудаков в последнее время стал много времени уделять Тане Строковой. Пользователи заподозрили роман, но речь, похоже, идет о бесплатной рабочей силе, в качестве которой предприимчивая Татьяна Сергеевна использует безотказного Рудакова. Хотя поклонники Алины, пожаловавшейся на сложности в отношениях и то, что они не общаются с Никитой по несколько дней, считают, что вина лежит на Тане, пишет newstes.ru.Галимова показала подписчикам тест на беременность и многозначительно заявила, что это ее подарок на 8 марта. Возникло много вопросов, так как результат теста не известен, экс-участница беременность не подтвердила, но жалуется на тошноту и слабость. А еще она не готова к детям, так как нет стабильности и законного брака.Как будет реагировать Рудаков на такие новости? Если Алина пытается вернуть жениха и привязать к себе, как это делалось на проекте, то можно серьезно разочароваться. Никита совершенно не стоит на ногах, не способен решить вопрос с работой. Он хороший оператор, но вместо зарабатывания денег трудится бесплатно на своих знакомых.К тому же, Алина сама толком не знает, чего хочет и жалуется на отсутствие взаимопонимания. Недавно она хвасталась контрактом, по которому из нее должны сделать певицу, и личные отношения, особенно бесполезный груз в виде Рудакова ей не нужен. Как и ребенок, ведь это значит, что в ближайшие месяцы придется отказаться от эстрадной карьеры.