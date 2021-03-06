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Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа

Анастасия Макеева выразила соболезнования семье бывшего мужа

Семь лет Анастасия Макеева состояла в браке с Глебом Матвейчуком. Пара распалась в 2016 году, но актриса даже после расставания продолжала общаться со свекром Алимом Ивановичем.


О смерти отца Глеб накануне сообщил в социальных сетях. 40-летний артист написал прощальный пост: «Самый родной, любимый папа, лучший дедушка. Очень рано... Ты навсегда останешься в нашей памяти». Исполнителю присылают слова соболезнования поклонники и коллеги, ведь Алим Иванович Матвейчук был известным кинодеятелем, художником-постановщиком множества известных картин. 

В стороне не осталась и экс-жена Глеба Анастасия Макеева, которая назвала бывшего свекра уникальным человеком. «Грустный день у меня сегодня, и на сердце тяжело. Тот самый ангел и воплощение интеллигентности, ума, таланта и гения. Алим Иванович — уникальный человек: я искренне выражаю соболезнования Глебу и всей его семье! Сердце мое навсегда считает Алима Ивановича моей семьей и частью моей жизни. Мы отработали вместе картину «ЧиркиЗона», я почти год работала под опекой и в тандеме с талантливейшим человеком нашего кинематографа», — написала 39-летняя актриса.

К слову, если о бывшем свекре Макеева говорит уважительно, то вот с экс-свекровью у нее отношения натянутые. Так, в одном из интервью она назвала ее ведьмой, что не понравилось ни Ольге Шалимовне, ни бывшему мужу.

«Как мама может относиться к Насте, которая на федеральном канале обозвала ее ведьмой?! На самом деле она жалеет ее и желает счастья. Мы с Настей не общаемся. Несмотря ни на что, я благодарен ей за семь лет совместной жизни», — говорил Матвейчук в эфире шоу «Судьба человека» на канале «Россия 1».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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