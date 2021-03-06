Антонов призвал Россию и США провести встречи на уровне министерств

Алексей Вольцев

РФ и США стоит подумать о встрече на уровне министров обороны и иностранных дел, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Было бы оправданным подумать о проведении совместной встречи министров иностранных дел и обороны. Такой установочный контакт позволил бы придать импульс каналам общения", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "Космос-Клаб" в четверг. Текст выступления посла распространило посольство.

Он сказал также, что Россия обеспокоена отсутствием нормальной практики общения наших законодателей и что полезную роль может сыграть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций.