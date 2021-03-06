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Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления

Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Россия не закрывает глаза на проблемы в отношениях с США и готова их обсуждать, но нужно прекратить грозить санкциями, заявил посол России в США Анатолий Антонов.

"Никто не закрывает глаза на накопившиеся проблемы в двусторонних отношениях. Надо прекращать угрожать санкциями, решить вопросы российской дипломатической собственности, восстановить деятельность генконсульств, вернув нам возможность работать с соотечественниками, оставшимися без нашей опеки на Западном побережье США", - сказал Антонов, выступая в дискуссионном клубе "КОСМОС-КЛАБ" в четверг. Текст выступления посла распространило посольство.

Он сказал также, что Россия обеспокоена отсутствием нормальной практики общения наших законодателей и что полезную роль может сыграть диалог в рамках неправительственных, деловых и академических организаций.


Антонов отметил, что у многих экспертов находят понимание аргументы о том, что в современном многополярном и взаимозависимом мире контрпродуктивно прибегать к языку диктата и давления.

Политика

По материалам: ria.ru
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