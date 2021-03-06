АРМИ обнародовали запись поцелуя Чонгука и Ви со скрытых камер в аэропорту

Анастасия Иванова

Говорят, что BTS и представительство BigHit терпеть не могут, когда участников группы шипперят между собой. Многие утверждают, что музыканты пытаются избегать моментов, которые могут спровоцировать новые необоснованные сплетни, но мы, честно говоря, считаем, что истории о романах мемберов — это некая часть пиар-раскрутки «Бантан», которая позволяет артистам всегда быть на слуху.

Почему мы так думаем? Дело в том, что иногда ребята оставляют поклонникам слишком явные намеки на романтические отношения, которые, если бы BTS не желали распространять слухи, вообще не должны были бы появляться. Вспомним один из таких случаев, когда Чонгук (Jungkook) поцеловал своего друга Тэхёна (Taehyung) в затылок прямо на глазах у толпы. При этом, Тае вовсе не удивился и не повернулся к Золотому Макнэ. Либо это обыденность для обоих, либо же продуманная рекламная акция. Скорее всего, Вишня знал, что Чонгук совершит подобное действие, поэтому не обернулся проверить, кто и зачем подарил ему этот нежный поцелуй.

А что думаете вы о данной ситуации? Неужели ТТ и ГК играют с нами в игры ради популярности?