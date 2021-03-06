Арсений Бородин об отношениях с Настей Ивлеевой: «Не скучаю по тем временам»

Алексей Вольцев

Музыкант познакомился с Ивлеевой почти десять лет назад, когда та работала хостес в ночном клубе. Артисту понравилась эффектная девушка — завязалась переписка в социальных сетях. Бородин долго уговаривал Настю переехать в Москву. В столице между молодыми людьми вспыхнули чувства.

32-летний Арсений Бородин признается, что сразу же разглядел в Насте Ивлеевой большой потенциал. Он просил девушку бросить работу в ночном клубе и уделить время творчеству. «Я писал ей только одно сообщение: «Когда ты перестанешь тратить жизнь на фигню и будешь заниматься тем, что действительно должна делать». Она вообще не понимала, о чем я. Думала: «Что за идиот до меня докопался? Придурок, которого два раза показали по телевизору». Она очень осторожно себя вела, отшучивалась. И в 2015 году все-таки сказала: «Я готова, хочу переезжать. Ты был прав. Мечтаю работать телеведущей», — говорил звезда.

Дружба молодых людей быстро переросла в роман, и артист стал активно помогать Ивлеевой в продвижении. В частности, снял ее в клипе «Родная», который собрал много восторженных отзывов в адрес блондинки. В ролике пара показала всю страсть своих отношений, а уже через год объявила о разрыве. «Первый план, когда она сидит у меня на шее, снимался дома. Мы просто дурачились», — вспоминал музыкант.

В YouTube-шоу «Хочу с…» Саша Кабаева спросила Арсения: «Ты скучаешь по тем временам?». Певец ответил весьма резко.

«Нет! Потому что это было, и это хорошо. Я очень благодарен ей за все. Нас все время пытаются стравить в прессе. Я давал интервью, что история Насти хорошая, мол, посмотрите, как девочка из маленького города приехала и добилась своей мечты. А потом все в итоге превратилось в то, что я какой-то кусок говна. Это смешно для нас. Никто не знает, что мы расстались так, как всем бы следовало расставаться. Мы еще недели три встречались».

Сейчас Арсений ведет холостяцкую жизнь, но отмечает, что уже готов к серьезным отношениям. «Конечно, хочу детей. Я фантазировал о троих, ну как пойдет. Какую жену вижу рядом с собой? У меня сфера деятельности, которая несет в себе как хорошее, так и отрицательное. Женщины более ревнивы, чем мужчины. Нужно понимать, что артист — это артист, и женское внимание никуда не денется. Это первый факт, который тяжело принять, но надо», — заявил он.