Байден пересмотрит свои полномочия

Вадим Карасев

Фото: Tom Brenner / Reuters

Президент США Джо Байден решил пересмотреть полномочия главы государства в использовании военной силы за рубежом. Об этом сообщила пресс-секретарь Белого дома Джен Псаки в ходе брифинга.

По ее словам, Байден согласился, что полномочия на использование военной силы существуют уже 20 лет и давно устарели, их необходимо обновить. Она отметила, что администрация Байдена готова к обсуждению конкретных рамок для президентских полномочий в данной сфере.

При этом, как полагает Псаки, недавние удары в Сирии, распоряжение о которых отдал Байден, были осуществлены легально с точки зрения американского законодательства.

Ранее сообщалось, что американские сенаторы задумали ограничить полномочия президента США при применении военной силы. Авторами соответствующего законопроекта стали демократ Тим Кейн и республиканец Тодд Янг. Поводом для изменения законодательства стали авиаудары по Сирии, которые американские военные совершили по приказу президента США Джо Байдена.

Американские военные нанесли авиаудары по территории Сирии в ночь на 26 февраля. Их целью была инфраструктура ополчения, поддерживаемого Ираном. В результате авиаудара погибли не менее 17 человек. В Пентагоне пояснили, что удары были ответом на недавние атаки против представителей США и коалиции в Ираке.