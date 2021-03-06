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Бывший Анастасии Ивлеевой об отношениях со звездой: «Какой-то кусок говна»

Бывший Анастасии Ивлеевой об отношениях со звездой: «Какой-то кусок говна»

До того, как телеведущая Анастасия Ивлеева вышла замуж за рэпера Элджея, девушка встречалась с Арсением Бородиным. Это было около десяти лет назад, когда Анастасия еще работала хостес в ночном клубе. Артист долгое время уговаривал Ивлееву переехать в Москву. Именно тут у них и вспыхнули чувства.


Арсений вспоминает, как помог Анастасии перебороть страх и следовать своей мечте. Парень просил девушку бросить работу в ночном клубе и уделить время творчеству. Ивлеева долго сопротивлялась, но в итоге решилась на переезд, чтобы стать телеведущей. В Москве у них начался роман, который, правда, продолжался недолго. После этого в интервью Арсений довольно резко отвечает на вопросы об Анастасии.

«Я давал интервью, что история Насти хорошая, мол, посмотрите, как девочка из маленького города приехала и добилась своей мечты. А потом все в итоге превратилось в то, что я какой-то кусок говна», — заявил Бородин.

Сейчас сердце музыканта свободно. Арсений готов к серьезным отношениям и даже хочет детей. Однако пока девушка мечты ему не повстречалась.

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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