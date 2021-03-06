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Часть Донецкой области осталась без тепла из-за долгов за газ

Часть Донецкой области осталась без тепла из-за долгов за газФото: РИА Новости

Газораспределительная компания «Донецкоблгаз» с субботы, 6 марта, прекратила подачу газа коммунальному предприятию «Донецктеплокоммунэнерго», крупнейшему поставщику тепла в Донецкой области. Об этом сообщается на сайте компании.

При этом «Донецкоблгаз» переложил всю ответственность за случившееся на самих коммунальщиков и «Нафтогаз». В пресс-службе пояснили, что не имеют права поступить другим образом.

Дело в том, что законодательство обязывает прекращать поставки, если несанкционированное потребление приносит государству убытки в размере 150 миллионов гривен в месяц (5,5 миллиона долларов). «Нафтогаз» требует поступать в соответствии с законами, а «Донецктеплокоммунэнерго» накопил долги и не отдает их.

Общая сумма задолженности достигла 1,548 миллиарда гривен (56 миллионов долларов). Чтобы возобновить поставки газа, предприятие должно вернуть не менее 302,1 миллиона (почти 11 миллионов долларов). «Донецкоблгаз» утверждает, что еще 3 марта направил письмо премьер-министру Денису Шмыгалю с просьбой вмешаться в ситуацию, но тот пока не отреагировал.

На сайте «Донецктеплокоммунэнерго» указано, что предприятие обеспечивает центральное отопление в 34 населенных пунктах Донецкой области. Оно управляет 189 котельными, в работе задействованы более трех тысяч человек.

Ранее на этой неделе Шмыгаль заявил, с 2025 года Украина сможет самостоятельно обеспечивать себя газом. Добиться этого Киев намерен с помощью увеличения добычи.

Экономика

По материалам: lenta.ru
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