Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Россия » Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.


"До 2024 года нам нужно 80 тысяч преподавателей, это пока расчётные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей", - сказал он в ходе совещания "Кадры для цифровой экономики".

Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.


По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.


Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.

Россия

По материалам: ria.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы
Шуга из BTS не хочет больше петь
Шуга из BTS не хочет больше петь
RM вспомнил, как участники покидали BTS
RM вспомнил, как участники покидали BTS
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

Израиль ждет инженерная катастрофа: "русские" уходят
Преподаватели коллежей и вузов смогут бесплатно пройти IT-курсы
Правительство продолжит работу по повышению зарплат преподавателям вузов
Васильева сообщила о росте зарплат преподавателей вузов