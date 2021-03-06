Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям

Лидия Мартынова

Около 80 тысяч преподавателей для обучения по цифровым специальностям нужно подготовить в России до 2024 года, заявил вице-премьер РФ Дмитрий Чернышенко.





"До 2024 года нам нужно 80 тысяч преподавателей, это пока расчётные данные... Я не очень понимаю, кто будет готовить этих преподавателей", - сказал он в ходе совещания "Кадры для цифровой экономики".

Чернышенко добавил, что в этом году должно быть переподготовлено 16 тысяч преподавателей вузов и заведений среднего профессионального образования.

По его словам, некоторым специальностям не надо учить пять лет, можно гораздо быстрее готовить специалистов по работе с данными, по программированию промышленных языков или работе с помощью искусственного интеллекта. По его словам, именно эти специалисты крайне нужны экономике.

Он отметил, что сейчас дефицит кадров только по IT-специальностям составляет более 700 тысяч человек, а по некоторым оценкам – до 1 миллиона человек.