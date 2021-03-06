Чонгук из BTS поделился своим секретом здоровой кожи

Алексей Вольцев

Многие думает, что секретом здоровой кожи у артистов являются постоянные дорогостоящие бьюти-процедуры, но это не так. Чонгук (Jungkook) из южнокорейской к-поп группы поделился своим уходом. И ты с легкостью сможешь его выполнить!

В недавнем прямом эфире поклонники попросили Чонгука поделиться своим «секретом» ухода за кожей. Айдол не стал скрывать, что раньше у него была очень чувствительная кожа, после неправильной еды у него появлялись прыщи, а после кремов — раздражение. Однако музыкант смог справиться с этим. Он не стал скрывать, что сейчас его кожа намного лучше и это из-за того, что он пьет много воды и ложиться рано спать.

“Если вы хотите отличную кожу, то нужно поработать над ней. Больше пейте воды и много спите. Это действительно помогает!» — заявил Чонгук.

Кроме того, музыкант отметил, что очень важно подобрал именно ту косметику, которую подходит для твоего типа кожи. На это может уйти много времени. Ведь все узнается методом проб и ошибок.

А какие бьюти-секреты знаешь ты?