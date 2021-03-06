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Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?

Что известно о новом микстейпе Чонгука из BTS ?

Поклонники южнокорейской к-поп группы BTS знают, что парни не только выпускают музыку в рамках группы, но и часто запускают свои сольные проекты. Так, Чонгук (Jungkook) из совсем скоро представит АРМИ свой микстейп JJK1. Что же известно о новой работе айдола?


В интервью для BE-hind Story Чонгук поделился с поклонниками подробностями своего микстейпа. Айдол объяснил, что процесс написания песен очень долгий, поэтому ему требуется много времени на завершение сольных проектов. А все из-за того, что Чонгук очень критично относится к своей работе. Музыкант настроен работать целенаправленно.

«Если мне не нравится песня, мне также не хочется показывать ее другим людям. Я трачу много времени на повторение процесса записи и удаления. Если трек исправлен, я могу попросить обратную связь в процессе, но если я работаю, когда ничего не исправлено, я думаю об этом постоянно», — поделился айдол процессом создания сольного проекта.


Кроме того, Чонгук раскрыл некоторые карты о своем микстейпе. Он намекнул, что в нем будет три основных трека, которые сильно отличаются друг от друга хореографией и стилем. Чонгук также отметил, что хотел бы, чтобы трек Stay стал частью его микстейпа, однако в новый альбом BTS BE он вписывается лучше.

Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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