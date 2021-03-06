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Даня Милохин прокомментировал свой уход из Dream Team House

Даня Милохин прокомментировал свой уход из Dream Team House

Год назад в России появились десятки TikTok House. И Dream Team стал одним из них. Даня Милохин является самым популярным участником «дома». Но так ли долго тиктокер планирует работать в этом коллективе?


На днях тиктокеры отмечали свой первый день рождения. На вечеринке блогеры много откровенничали и делились с нами секретами. Так, Даня Милохин, не скрывая, рассказал, что его посещала мысль покинуть Dream Team House. На вопрос, когда же это случится Милохин ответил:

«Я не знаю. Никто не знает».

Возможно, в скором времени Милохин определится и сможет дать точный ответ. Отметим, что в последнее время покидать TikTok House стало модно. Некоторое время назад тиктокерскую тусовку уже покинули Саша Лыгалова и Тема Пименов. Оба блогера рассказали об этом в Instagram. Тогда поклонники решили, что продюсер поставил им слишком жесткие условия, с которыми не все справляются. По словам Саши и Темы, к решению они пришли мирно, и никаких ссор с продюсером не было.

А ты бы хотел, чтобы Милохин следующим покинул Dream Team House?

Новости на сегодня / Шоу-бизнес

По материалам: popcake.tv
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