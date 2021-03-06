Дегтярев озвучил новые меры поддержки социально ориентированных НКО

Вадим Карасев

Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев провел встречу в формате делового завтрака с главами социально ориентированных некоммерческих организаций региона. В ходе мероприятия обсуждали сотрудничество органов власти и некоммерческого сектора, направленное на развитие Хабаровского края.

Мероприятие было приурочено ко Всемирному дню НКО. Хабаровский край в России — один из лидеров по поддержке подобных организаций и социального предпринимательства.

"Знаю о работе социально ориентированных некоммерческих организаций, вижу добрые дела, стремление помогать людям, победы в грантовых конкурсах. Мы настроены на сотрудничество, готовы создавать и совершенствовать условия для реализации проектов на территории края", — цитирует издание "Восток.Медиа" Михаила Дегтярева.

Глава края вручил благодарственные письма председателю Хабаровской краевой общественной организации замещающих семей "Чужих детей не бывает" Ольге Лим, директору автономной некоммерческой культурно-просветительской организации "Точка роста" Наталье Ляшко, директору автономной некоммерческой организации "Дальневосточный институт содействия общественному развитию" Светлане Машовец и другим.

Ранее NEWSTES приводил итоги пребывания Дегтярева на посту губернатора: ему удалось наладить отношения с федеральным центром и бизнесом, преодолеть разногласия краевого центра и муниципалитетов, начать процесс выравнивания уровня жизни в деловых и промышленных центрах края и на периферии, свести к минимуму протестный потенциал. Также он значительно повлиял на процесс восстановления дорог в регионе.