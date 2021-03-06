Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота

Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего котаДима БиланФото: @bilanofficial

Российский певец Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота. По словам музыканта, питомец болен ВИЧ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию», — рассказал артист на презентации песни Филиппа Киркорова и Натальи Гордиенко, которую они исполнят на «Евровидении», выступая от Молдавии.

Ранее Билана заподозрили в романе с участницей шоу «Пацанки» Анастасией Петровой. Певец выкладывал в своем Instagram совместные фото и видео с девушкой. Он также рассказывал, как провел с Петровой день, посетив стилиста.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные клубы в FIFA
Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные
Карьера трети россиян не задалась
Карьера трети россиян не задалась
NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС
NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС
Антонов призвал Россию и США провести встречи на уровне министерств
Антонов призвал Россию и США провести встречи на уровне министерств
Байден пересмотрит свои полномочия
Байден пересмотрит свои полномочия
«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»: Бондарчук о состоянии Вари
«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»:
Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Ужгород принял решение о переходе в «красную» зону
Ужгород принял решение о переходе в «красную» зону
Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота
Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Еще по теме

Дима Билан сильно похудел из-за серьезной болезни
Влюбленный Дима Билан улетел к Насте Петровой
В духе фильма "Ла-Ла Ленд": Дима Билан снимает новый клип с Ксенией Сухиновой
Влогер Дима Билан: певец снял документальный фильм в стиле арт-хаус об Олимпиаде в Рио