Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота

Вадим Карасев

Дима БиланФото: @bilanofficial

Российский певец Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота. По словам музыканта, питомец болен ВИЧ. Об этом сообщает «Комсомольская правда».

«Животные болеют всем тем же, что и люди. Я своего лечу. Вожу на терапию», — рассказал артист на презентации песни Филиппа Киркорова и Натальи Гордиенко, которую они исполнят на «Евровидении», выступая от Молдавии.

Ранее Билана заподозрили в романе с участницей шоу «Пацанки» Анастасией Петровой. Певец выкладывал в своем Instagram совместные фото и видео с девушкой. Он также рассказывал, как провел с Петровой день, посетив стилиста.