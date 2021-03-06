Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова во время выступления

Вадим Карасев

Дмитрий ДюжевФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о преданности своего коллеги Сергея Безрукова актерской профессии. По словам Дюжева, у артиста даже однажды случился сердечный приступ во время выступления. Об этом Дюжев рассказал в эфире передачи «Мой герой» на телеканале ТВЦ, его цитирует портал StarHit.

«Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — сказал Дюжев, добавив, что не встречал равных артисту.

Коллега Безрукова по сериалу «Бригада» восхитился работоспособностью актера. По словам Дюжева, Безруков может проводить на рабочем месте круглые сутки.

Сам народный артист не опроверг слова коллеги, отметив, что живет театром. Несмотря на то, что сцена не приносит столько денег, сколько кино, «театр — это состояние души и некое сумасшествие», резюмировал Безруков.

Ранее Безруков рассказал, как начал заниматься хозяйством во время пандемии. Он признался, что, как и все, полгода не выходил на сцену и не снимался в кино. В это время он с семьей жил на даче, завел кур, сажал помидоры огурцы и плодовые деревья.