Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова во время выступления

Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова во время выступления

Дюжев рассказал о сердечном приступе у Безрукова во время выступленияДмитрий ДюжевФото: Кирилл Каллиников / РИА Новости

Актер Дмитрий Дюжев рассказал о преданности своего коллеги Сергея Безрукова актерской профессии. По словам Дюжева, у артиста даже однажды случился сердечный приступ во время выступления. Об этом Дюжев рассказал в эфире передачи «Мой герой» на телеканале ТВЦ, его цитирует портал StarHit.

«Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается», — сказал Дюжев, добавив, что не встречал равных артисту.

Коллега Безрукова по сериалу «Бригада» восхитился работоспособностью актера. По словам Дюжева, Безруков может проводить на рабочем месте круглые сутки.

Сам народный артист не опроверг слова коллеги, отметив, что живет театром. Несмотря на то, что сцена не приносит столько денег, сколько кино, «театр — это состояние души и некое сумасшествие», резюмировал Безруков.

Ранее Безруков рассказал, как начал заниматься хозяйством во время пандемии. Он признался, что, как и все, полгода не выходил на сцену и не снимался в кино. В это время он с семьей жил на даче, завел кур, сажал помидоры огурцы и плодовые деревья.

Шоу-бизнес

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги
Россиянам раскрыли опасность кредита на некоторые товары и услуги
Правительство задумалось о новом "налоге на Google"
Правительство задумалось о новом "налоге на Google"
Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц
Назван топ-5 популярнейших российских современных писательниц
Киркоров представил песню, с которой поедет покорять "Евровидение-2021"
Киркоров представил песню, с которой поедет покорять
Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил с заявлением
Отрезали голову ко дню рождения: мэр Ивано-Франковска выступил
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
"Аэрофлот" повысит топливный сбор на рейсы по России
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
В Нигерии не менее 16 человек погибли при нападении на деревню
Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях
Перечислены шесть запретных тем для обсуждения в соцсетях
Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Эксперт призвал удалить со смартфона одно очень опасное приложение
Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников
Рособрнадзор хочет ввести цифровое портфолио школьников
Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий
Росприроднадзор планирует создать экорейтинг предприятий
"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе
"Скопинский маньяк" не смог заселиться в гостиницу в родном городе

Топ на сегодня

Зачем коммунисты развалили СССР?
Зачем коммунисты развалили СССР?
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Иммунолог оценил вероятность повторного заражения COVID-19
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
В Минздраве допустили рост детской смертности из-за пандемии COVID-19
В Минздраве допустили рост детской смертности из-за пандемии COVID-19
Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающих
Врач предупредила об опасности частого приема обезболивающих

Еще по теме

Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»
Дмитрий Дюжев назвал умопомрачительным роман с Жанной Фриске
Дмитрий Дюжев рассказал о серьезных проблемах со здоровьем
Дмитрий Дюжев устроил скандал после инцидента в аэропорту