Дмитрий Дюжев: «У Сережи Безрукова на сцене случился сердечный приступ»

Алексей Вольцев

Сергей Безруков настолько предан творчеству, что порой не обращает внимания на здоровье. Его коллега Дмитрий Дюжев признался, что Сергей однажды мог даже умереть на театральной сцене из-за серьезных проблем с сердцем.

Дюжев не скрывает, что восхищается трудоспособностью Безрукова, который готов проводить на рабочем месте (будь то театр или съемки очередного кинопроекта) сутки напролет.

«У Сергея во время съемок после команды «Начали!» мгновенно меняются глаза, — поделился Дмитрий на передаче «Мой герой» с Татьяной Устиновой на канале ТВЦ. — Как он умеет играть, переживать на сцене! Равных ему еще не встречал. Сережа может умереть на глазах у зрителя, у него даже был сердечный приступ на сцене, потому что он весь в этом и на меньшее не соглашается».

Безруков не опровергает слова Дмитрия Дюжева, с которым, к слову, работал над несколькими успешными кинопроектами, включая популярный сериал нулевых «Бригада».

«Я живу театром (с 2014-го актер является худруком Московского губернского театра, — прим. «NewsTes.ru»). Он не приносит прибыль, как сериалы или кино. Театр — это состояние души и некое сумасшествие. Мы с коллегами живем этим искусством», — подчеркнул 47-летний Сергей Витальевич.