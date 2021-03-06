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Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой странойКадр: Доктор Комаровский / YouTube

Врач и телеведущий Евгений Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной. Об этом он заявил в интервью журналисту Дмитрию Гордону, передает РИА Новости.

«Мы были развитой страной, мы были. Мы в космос ракеты запускали. У нас атомное оружие было. У нас были лучшие силы», — сказал он. Гордон не согласился с мнением Комаровского и начал высказывать неприятные комментарии в его адрес. При этом сам доктор резко ответил журналисту, отметив, что Украина растеряла все, что осталось ей «в наследство» от СССР.

В качестве дополнительного примера он вспомнил Индию, которая за последнее время добилась больших успехов, как посчитал Комаровский, в сферах промышленности, ракетостроения, IT и медицины. Украинскому журналисту он также напомнил в заключение, что в данный момент Индия производит 65 процентов всего мирового объема вакцин.

Ранее доктор оценил индийскую вакцину от коронавируса Covishield, произведенную по лицензии компании AstraZeneca. Уточняется, что ее приобрела Украина. Комаровский отметил, что эффективность Covishield в защите от заболевания превышает 60 процентов, а от тяжелых форм заболевания — 90 процентов.

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По материалам: lenta.ru
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