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Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у женщин

Доктор Мясников назвал неочевидный симптом смертельной болезни у женщинФото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников заявил, что избыточный рост волос на лице и руках у женщин может быть предвестником смертельного заболевания. Об этом он рассказал в эфире телеканала «Россия 1».

По словам доктора, такой неочевидный симптом может свидетельствовать о развитии в женском организме рака яичников или надпочечников, который в случае выявления на поздней стадии способен привести к летальному исходу.

Специалист объяснил, что гипертрихоз возникает в результате дисбаланса гормонов, в частности андрогенов и эстрогенов. «Это отдельная история, но в ней должен разобраться грамотный эндокринолог, или грамотный гинеколог, или грамотный врач общей практики», — заметил телеведущий.

Мясников также рассказал, что избыточное количество волос у женщины может быть результатом такой болезни, как поликистоз яичников, при котором, в частности, возникает риск сердечных заболеваний и повышается уровень сахара и холестерина в крови.

Ранее Мясников также заявил, что женщины реже заболевают COVID-19, чем мужчины, из-за меньшего числа рецепторов, с помощью которого коронавирус попадает в клетку. По его словам, SARS-CoV-2 не живет сам по себе, ему обязательно нужна клетка — чтобы проникнуть в легкие, вирус должен за что-то зацепиться.

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По материалам: lenta.ru
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