Доктор Мясников рассказал об опоясывающем его лишае

Вадим Карасев

Фото: Владимир Песня / РИА Новости

Главврач московской больницы №71 и телеведущий Александр Мясников рассказал, что почти неделю как страдает опоясывающим лишаем, который проявляется в виде кожных высыпаний с сильным болевым синдромом. Об этом он написал на своей странице в Instagram.

Он рассказал, что его беспокоят ломящие боли в правой лопатке. «Думал: перетренировался — потянул мышцу», — заметил Мясников. Позже он осознал, что лишай. «Герпес зостер! Всех учу: после 60-ти [лет] необходима ревакцинация от Герпеса зостер!» — заявил он.

По словам доктора, с этим вирусом человек часто встречается в юном возрасте. У детей же он может вызвать ветряную оспу.