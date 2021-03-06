Дорогая косметика и кружевные трусы: на что Наталья Дрожжина потратила наследство семьи Баталова

Влада Некрасова

Актриса и ее супруг оказались в центре громкого скандала, когда вдова Баталова обвинила их в мошенничестве. Позже выяснилось, что Дрожжина и Цивин пользовались деньгами четы в личных целях, даже не думая о последствиях.

72-летняя Наталья Дрожжина уверяет: она не брала ни копейки у Марии Баталовой, а все средства, которые были потрачены со счетов наследницы актера, ушли на обеспечение ее же жизнедеятельности. Однако выписки с банковской карты Марии говорят об обратном. Так, юристы обнаружили, что актриса нередко оставляла крупные суммы в торговом центре, расположенном напротив своего дома на Кутузовском проспекте. При этом чаще всего Дрожжина отоваривалась в парфюмерном отделе, а также заходила в магазин эротического белья.

Журналисты, посещавшие дом артистки, рассказали — она всегда радовала гостей подарками. Наталья Георгиевна любила презентовать девушкам дорогую косметику. Себе же она покупала элитные духи, стоимостью более 30 тысяч рублей, а для оплаты не стеснялась прибегать к счетам семьи Баталовых.

К слову, супруг артистки — Михаил Цивин — тоже приложил руку к накоплениям Алексея Владимировича. С разрешения юриста со счета был списан миллион рублей на проведение фестиваля «Журавли». Ранее же Дрожжина говорила, что мероприятие было полностью оплачено за счет бюджетных средств региона.

Напомним, что несколько месяцев назад Наталья Георгиевна подала в суд на Марию Баталову. Актриса хочет расторгнуть договоры пожизненной ренты и вернуть семье артиста все имущество. Однако Дрожжина не спешит являться на судебные заседания — очередная судебная встреча в начале марта снова прошла без нее. «Мы приняли решение отказаться от договора и доверенностей. Но они ждут публичной казни, как в старые времена, когда сжигали колдунью. Мы уже приговорены, мы уже мертвые», — ехидничал ранее Цивин.

Пара продолжает настаивать на том, что вдова Баталова сама попросила их об этой услуге. Та в свою очередь признается, что не подписывала никаких документов. «Мы боролись, для того, чтоб у этой семьи было именно то, что принадлежит им. Гитана Аркадьевна сама сказала мне: «Думайте, как это оформить», — делилась в программе «Новые русские сенсации» на канале НТВ Дрожжина.