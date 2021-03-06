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Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали его фото с дня рождения

Друзья, поздравившие перенесшего инсульт Бориса Моисеева, показали его фото с дня рождения

4 марта Борису Моисееву исполнилось 67 лет. День рождения певец отметил дома в кругу звездных друзей. В Сети появились первые кадры с праздничного мероприятия.


В Сети появились снимки, на которых Борис Моисеев предстал в компании друзей. На фото певец позирует в яркой кофте и черных брюках. Артист выглядит довольным и счастливым. «Кто сказал, что день рождения — это грустный праздник?! Посидели, повспоминали, а нам есть, что вспомнить, насмеялись от души на днюшке», — написали в социальных сетях знакомые именинника. 

К слову, гости, приехавшие из Ялты, преподнесли Борису Михайловичу шикарные букеты и воздушные шары в форме звезды. Угощал же Моисеев присутствующих фаршированными перцами и другими блюдами, которые не вошли в кадр.

Напомним, Борис Михайлович ведет закрытый образ жизни — он не посещает светские мероприятия и практически не выходит из дома. Дело в том, что несколько лет назад исполнитель хита «Голубая луна» перенес инсульт. 

Борис Моисеев рассказал, на что живет после ухода с большой сцены

Общается певец лишь с узким кругом людей. Известно, что Моисеев часто созванивается с Аллой Пугачевой и Максимом Галкиным. «Алла Борисовна часто на связи, минимум, раз в месяц, поддерживает, не раз предлагала финансовую помощь, но Борис отказывался. Он ни в чем не нуждается, да и тратить особо не на что. Тем не менее, Пугачева всегда повторяет: «Я тебя услышала, и мне стало спокойнее. Боряшка, люблю, рада, что ты в хорошем настроении», — рассказывал «NewsTes.ruу» директор Бориса Михайловича Сергей Горох.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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