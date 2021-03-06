Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе

ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе

ЕС заинтересовался российским вооружением в ДонбассеФото: rusarmy.com

Евросоюз (ЕС) заинтересовался российским вооружением в Донбассе: ранее миссия ОБСЕ обнаружила там радиолокационную станцию 51У6 «Каста-2Е1», которую также используют в ВС РФ. Об этом пишет «Укринформ» со ссылкой на заявление ЕС.

Отмечается, что ЕС с обеспокоенностью принял во внимание тот факт, что в Донбассе обнаружили такое вооружение. В объединении призвали Россию «повлиять на подконтрольные ей вооруженные формирования».

«Растет число целенаправленных обстрелов (...), что приводит к новым жертвам среди украинских военнослужащих», — заключили в заявлении. ЕС призвал Москву и Киев сделать все возможное для сохранения перемирия.

Территориальный конфликт в Донбассе длится более шести лет. В апреле 2014 года власти Украины начали силовую операцию против ДНР и ЛНР, провозгласивших независимость от Киева после смены власти в стране. В 2015 году были подписаны Минские соглашения, которые подразумевают предоставление региону особого статуса и проведение местных выборов.

В июле 2020 года в Донбассе было объявлено бессрочное перемирие, согласованное в рамках Трехсторонней контактной группы (ТКГ) представителями Москвы, Киева и ОБСЕ. Его нарушение периодически констатируют все стороны конфликта.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Глеб Матвейчук потерял отца
Глеб Матвейчук потерял отца
В шоу «Голос.Дети» новый скандал? К дочери Трофима повернулись все судьи
В шоу «Голос.Дети» новый скандал? К дочери Трофима повернулись все
Мама пережившего инсульт Алексея Янина: «Пока дышу, буду ставить сына на ноги»
Мама пережившего инсульт Алексея Янина: «Пока дышу, буду ставить сына
Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую вакцину от COVID-19
Власти Украины заверили, что никогда не зарегистрируют российскую
Старейший форум российских хакеров взломали
Старейший форум российских хакеров взломали
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько недель
Массовая вакцинация "ЭпиВакКороной" начнется уже через несколько
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
На Украине назвали дату отключения от российской энергосистемы
Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу скопинского маньяка
Познер порассуждал о праве телеканалов приглашать на ток-шоу
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди мужчин и женщин
Доктор Мясников объяснил разницу в заболеваемости COVID-19 среди
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
В ВОЗ отказались считать пандемию коронавируса законченной
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
ЕС заинтересовался российским вооружением в Донбассе
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления
Антонов заявил о необходимости отказаться от санкционного давления

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать третьей волны COVID-19
Ученые: сохранение темпов вакцинации в Москве поможет избежать
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
В Татарстане женщина убила сына и покончила с собой
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna

Еще по теме

Россия предупредила Киев о риске потерять Донбасс
В ЕС назвали условие снятия санкций против России
Зеленский заявил о несогласии с минскими соглашениями
Миссия ОБСЕ заявила об увеличении числа нарушений перемирия в Донбассе