Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » В мире » Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям

Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям

Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседямФото: RADOVAN STOKLASA / Reuters

Словакии пришлось отправлять больных COVID-19 в соседние страны из-за нехватки мест в отделениях интенсивной терапии. Об этом передает ТАСС со ссылкой на министерство здравоохранения страны.

Согласно заявлению властей, тяжелобольные пациенты из Словакии были размещены в клиниках Германии и Польши. Отмечается, что сейчас в европейской стране в реанимации находится максимальное число заболевших коронавирусом за всю пандемию — 349 человек.

2 марта глава европейского отделения Всемирной организации здравоохранения (ВОЗ) Ханс Клюге сообщил о наличии первых признаков того, что в Европе возобновился рост заболеваемости коронавирусом. «После снижения заболеваемости COVID-19 в регионе с начала февраля появились первые признаки ее возобновления в Центральной и Восточной Европе и на Балканах. Огонь еще не погас», — заявил Клюге.

В мире

По материалам: lenta.ru
Заказать крауд

Последние новости

Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Доктор Комаровский назвал Украину слаборазвитой страной
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Европейской стране пришлось отправлять больных COVID-19 к соседям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
Чернышенко указал на нехватку преподавателей по IT-специальностям
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
В Ливане пятый день продолжаются беспорядки
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы этим занимаемся»
Моргенштерн рассказал о сексе с возлюбленной: «20 детей хочу и мы
Шуга из BTS не хочет больше петь
Шуга из BTS не хочет больше петь
RM вспомнил, как участники покидали BTS
RM вспомнил, как участники покидали BTS
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Les Echos: Россия и Франция тайно выслали дипломатов
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Эксперт объяснил сокрытие материалов по делу сбитого «Боинга» MH17
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Мурашко и глава ВОЗ обсудили применение вакцины «Спутник V»
Греция продлила разрешение на въезд россиян
Греция продлила разрешение на въезд россиян

Топ на сегодня

Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Захарова обвинила Европу в политической игре вокруг вакцин
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком
В Египте 18 человек погибли при столкновении маршрутки с грузовиком

Еще по теме

В Европе возобновился рост заболеваемости COVID-19
ВОЗ заявила о росте заболеваемости коронавирусом
В Италии сокращается число больных коронавирусом в отделениях интенсивной терапии
ВОЗ представила тревожную «коронавирусную» статистику по Европе