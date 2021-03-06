Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам
    Новости » Шоу-бизнес » Федор Бондарчук: «Все, что произошло с мамой – это действительно заслуга Паулины»

Федор Бондарчук: «Все, что произошло с мамой – это действительно заслуга Паулины»

Федор Бондарчук: «Все, что произошло с мамой – это действительно заслуга Паулины»

Паулина Андреева стала второй супругой Федора Бондарчука. Как рассказал режиссер, она смогла поладить и с его мамой Ириной Скобцевой, так как их обеих связывал МХАТ.


Ирина Скобцева ушла из жизни в прошлом году, но Паулине удалось много пообщаться со свекровью. Обе женщины говорили о театре и выдающихся преподавателях «Школы-студии МХАТ». «Все, что произошло с мамой — это действительно заслуга Паулины. Было потрясающе наблюдать за ними, когда они болтали по поводу Школы-студии МХАТ. Но только разница в несколько десятилетий», — отметил Федор.  

Бондарчука восхищает также жажда Паулины к знаниям. Его супруга долго пыталась освоить мастерство написания сценариев, консультируясь у Авдотьи Смирновой. «Паулина — трудоголик. У нее есть свое представление работы, она охраняет территорию работы», — поделился Бондарчук. 

Федор редко рассказывает о своих отношениях с Паулиной, но он очень ценит ее и считает умной женщиной. Андреева вместе с супругом работала над сериалом «Псих», она писала сценарий, а Бондарчук режиссировал проект. В роли Олега они видели именно Константина Богомолова — герой создавался под худрука Театра на Малой Бронной. «Та, с кем я живу, и та, с кем я работаю — это два совершенно разных человека», — говорит Федор Сергеевич о Паулине. 

Бондарчук очень любит близких ему людей, но кино для режиссера всегда важнее. «Боюсь болезни головы. Мы подвержены этому. Боюсь не развиваться, заскучать, боюсь потерять интерес. Я очень люблю близких, готов отдать жизнь, но кино — этим я болен», — подчеркнул Федор Бондарчук в интервью «Скажи Гордеевой».

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
Заказать крауд

Последние новости

Хорошие новости: Дом 2 возвращается!
Хорошие новости: Дом 2 возвращается!
Алена Савкина тяжело переживает разрыв с Ильей Семиным
Алена Савкина тяжело переживает разрыв с Ильей Семиным
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой вакцинации
Ученый рассказал, кого нужно прививать повторно после первой
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Зеленский поблагодарил США за санкции против Коломойского
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов
Россиян предупредили о новой схеме мошенничества с возвратом переводов
Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести сверхчеловеческий слух
Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает себя стороной конфликта
Кравчук пригрозил России "радикальными шагами", если она не признает
США и Европа объявили перемирие в торговой войне
США и Европа объявили перемирие в торговой войне
Банки вручили россиянам рекордное количество карт
Банки вручили россиянам рекордное количество карт
Жириновский объяснил нежелание женщин править Россией
Жириновский объяснил нежелание женщин править Россией
Врач назвал самый опасный прибор на кухне
Врач назвал самый опасный прибор на кухне
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом
В России выявили 11 022 новых случая заражения коронавирусом

Топ на сегодня

Антонов ответил на претензии США по правам человека
Антонов ответил на претензии США по правам человека
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
Песков рассказал о личной встрече Путина с коллегой из Европы
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Россиянам раскрыли максимально допустимую порцию блинов на Масленицу
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"
Адыгея готовится застроить две территории по программе "Стимул"

Еще по теме

СМИ: Бондарчук женится на Паулине Андреевой
Паулина Андреева и Федор Бондарчук стали родителями
Андреева и Бондарчук назначили дату свадьбы
Паулина Андреева откровенно рассказала о личной жизни: "То, о чем я даже не мечтала, связано с Федором"