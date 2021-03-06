Федор Бондарчук: «Все, что произошло с мамой – это действительно заслуга Паулины»

Анастасия Иванова

Паулина Андреева стала второй супругой Федора Бондарчука. Как рассказал режиссер, она смогла поладить и с его мамой Ириной Скобцевой, так как их обеих связывал МХАТ.

Ирина Скобцева ушла из жизни в прошлом году, но Паулине удалось много пообщаться со свекровью. Обе женщины говорили о театре и выдающихся преподавателях «Школы-студии МХАТ». «Все, что произошло с мамой — это действительно заслуга Паулины. Было потрясающе наблюдать за ними, когда они болтали по поводу Школы-студии МХАТ. Но только разница в несколько десятилетий», — отметил Федор.

Бондарчука восхищает также жажда Паулины к знаниям. Его супруга долго пыталась освоить мастерство написания сценариев, консультируясь у Авдотьи Смирновой. «Паулина — трудоголик. У нее есть свое представление работы, она охраняет территорию работы», — поделился Бондарчук.

Федор редко рассказывает о своих отношениях с Паулиной, но он очень ценит ее и считает умной женщиной. Андреева вместе с супругом работала над сериалом «Псих», она писала сценарий, а Бондарчук режиссировал проект. В роли Олега они видели именно Константина Богомолова — герой создавался под худрука Театра на Малой Бронной. «Та, с кем я живу, и та, с кем я работаю — это два совершенно разных человека», — говорит Федор Сергеевич о Паулине.

Бондарчук очень любит близких ему людей, но кино для режиссера всегда важнее. «Боюсь болезни головы. Мы подвержены этому. Боюсь не развиваться, заскучать, боюсь потерять интерес. Я очень люблю близких, готов отдать жизнь, но кино — этим я болен», — подчеркнул Федор Бондарчук в интервью «Скажи Гордеевой».