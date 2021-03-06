Финансовый гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Вадим Карасев

Финансовая удача часто непостоянна. Советы астрологов помогут вам стабилизировать свое финансовое положение и преуспеть в работе и бизнесе. Следуйте советам астрологов, чтобы не потерять контроль над ситуацией.

Чтобы улучшить свое положение в сфере денег и работы, постарайтесь следовать семи полезным правилам на каждый день. Они помогут вам не попадать в трудные ситуации и выходить сухими из воды гораздо чаще. Не важно, под каким Знаком Зодиака вы родились. На этой неделе у вас будет шанс преуспеть.

Овен

Овнам стоит полагаться на силу самовнушения. Им необходимо настроить себя на успех и на исполнение желаний, чтобы это произошло в реальности. Можно смело совершать дорогостоящие приобретения, вкладывать деньги в новый бизнес, получение новых знаний. Это очень благоприятный период для творческих Овнов, которые занимаются необычной работой. Самое главное, чтобы их работа им нравилась. Всем, кого чем-то не устраивает их место труда, можно попробовать найти другое. Возможно, поступят интересные предложения.

Телец

Эта неделя хороша тем, что на ней ночные светила будут предельно спокойными и миролюбивыми. Тельцам стоит пользоваться заговорами от страха и уныния, чтобы стать позитивнее и оптимистичнее. Это поможет им стать успешнее в финансовом плане, потому что к ним начнут тянуться новые люди. В хорошем настроении Тельцы смогут лучше управлять персоналом, допускать меньше досадных ошибок. Эта неделя обещает быть самой продуктивной для Тельцов любой профессии, возраста и пола. Нужно лишь верить в себя и не бояться испытаний.

Близнецы

Это очень благоприятное время для Близнецов. Им не стоит забывать о том, что все в этом мире следует определенным законам, обойти которые невозможно. Например, речь может идти о законе притяжения. Чем чаще мы думаем о чем-то хорошем, тем чаще это происходит. В визуализации существует много разных лазеек, поэтому Близнецам стоит следовать четырем самым главным правилам, чтобы желания исполнялись намного чаще. На этой неделе финансовые желания начнут обретать форму. Например, смена работы, повышение зарплаты, победа над конкурентами.

Рак

Деньги любят позитивных людей, особенно сейчас — в начале весны. Сила позитивного мышления помогает притягивать желаемое. Она работает как денежный магнит, если этот оптимизм подкреплен трудолюбием и наличием амбициозных целей. Раки — довольно целеустремленные личности, поэтому сейчас их ожидают максимально благоприятные дни для повышения доходов. Можно также совершать дорогостоящие покупки, в том числе и через интернет. Это хорошее время, чтобы потребовать от должников возврата одолженных им средств.

Лев

У Львов возможен небольшой творческий ступор на работе, поэтому у некоторых представителей этого Знака испортится настроение. В таком состоянии работать будет еще тяжелее. Если вдруг у Львов что-то пойдет не так, им стоит воспользоваться простыми ежедневными упражнениями, которые сделают их счастливее. Они наполнят Львов энергией и дадут им частичку веры в себя. В качестве отдыха лучше не выбирать бессмысленный шопинг. Астрологи советуют потратить немного денег на развлечения и встречи с друзьями в интересных местах.

Дева

Самый страшный финансовый враг для Дев на этой неделе — лень и апатия. Специальные заговоры помогут победить эти недуги и стать максимально продуктивными. Девам ничто не будет мешать зарабатывать больше, делать работу лучше. Нельзя даже выделить какого-то одного благоприятного дня — они все будут удачными для работы. Даже на выходных энергия звезд и планет будет располагать к делам. Эксперты и астрологи советуют соглашаться на командировки и необычные задачи. Все должно получиться, так что не стоит бояться трудностей.

Весы

У Весов ожидается достаточно стабильное время, в которое финансовая удача будет почти все время рядом. Мудры для привлечения богатства помогут повысить шансы на повышение заработков, на успешные покупки и обретение правильного настроя. Больше всего будет везти Весам, которые заняты в сфере компьютерных технологий, науки. Эта неделя напрямую связана с открытиями, будущим. Можно покупать новые гаджеты, электронику. Деньги любят счет, так что нужно пересчитать все имеющиеся финансы и оценить текущее положение.

Скорпион

Энергетика Скорпионов окажется в некой стагнации, поэтому им стоит помнить о советах экспертов сайта dailyhoro.ru, как усилить энергетику по Знаку Зодиака. Это поможет им увеличить запас сил и сохранить продуктивность на нормальном уровне. Астрологи отмечают, что на выходных можно будет заняться покупкой новой одежды. Это благотворно отразится на уверенности Скорпионов и поможет при деловых переговорах. Эксперты рекомендуют обратить внимание на мелочи — в них вся соль. Также полезно будет полагаться на интуицию.

Стрелец

Эта неделя будет очень благоприятной для финансовой активности и работы. Порой бывает так, что даже в такие благоприятные периоды людей преследуют проблемы и невезение. Если у Стрельцов сейчас черная полоса, избавиться от нее им помогут три магических способа. Астрологи советуют им проявлять самостоятельность, меньше полагаться на удачу и на помощь со стороны. Все неурядицы должны уйти прочь, а финансовая сторона жизни — наладиться. Также эксперты рекомендуют поменьше уповать на волю случая, не брать деньги в долг.

Козерог

У Козерогов на волне возможного финансового успеха могут появиться новые враги и недоброжелатели, настроенные крайне серьезно. Именно поэтому астрологи рекомендуют пользоваться оберегами от сглаза и порчи. В таком случае шансы на проблемы в финансовой сфере и в целом в жизни будут минимальны. Деньги пока лучше не тратить на что-то второстепенное. Козерогам нужно сфокусироваться на работе, заработках, обязанностях. Им ни в коем случае нельзя терять уважение со стороны начальства и коллег. Это чревато финансовыми потерями.

Водолей

Эта неделя будет очень яркой, запоминающейся и благоприятной в финансовой сфере. Деньги будут идти к Водолеям, но только в том случае, если они смогут избавиться от негативных программ. Пора перестать говорить себе «я не смогу», «у меня не получится». Все зависит лишь от приложенных усилий и энергетики. Уверенность в себе — это важнейшая составляющая денежного успеха. Без нее с 8 по 14 марта покорить новые высоты не получится. Отличным источником уверенности являются позитивные и успешные люди. С ними стоит общаться почаще.

Рыбы

У Рыб наступает идеальное время для духовных практик. Можно направить воздействие этих практик на привлечение благополучия — например, при помощи специальной мантры. Очень хорошо на энергетике и продуктивности будут сказываться физические упражнения. Нужно заниматься спортом, больше ходить. Так у Рыб появится больше энергии, которую можно направить туда, куда им захочется. Это идеальное время для получения новых знаний, смены работы, принятия важных денежных решений.