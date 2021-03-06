Forbes: военные России и НАТО отрепетировали войну у берегов Норвегии

Вадим Карасев

Ракетный крейсер "Маршал Устинов"

На прошлой неделе Россия и НАТО провели крупные учения у берегов Норвегии. Арктический регион стал зоной условных боевых действий двух сторон, которые устроили своего рода дуэль, пишет Forbes.

В маневрах Североатлантического альянса Dynamic Guard у западного побережья Норвегии участвовали норвежские, канадские и немецкие военные корабли, истребители F-35 и стратегические бомбардировщики B-1 ВВС США. Они отрабатывали задачи по радиоэлектронной борьбе и уничтожению противокорабельных ракет противника.

Как отмечает издание, мероприятие НАТО подтвердило догадки экспертов о том, что США перебросили свои самолеты в Норвегию для отработки действий на случай морского сражения с ВМФ России. B-1, оснащенные новыми противокорабельными ракетами дальностью 500 км, стали одним из самых мощных средств уничтожения судов противника. F-35 прикрывают их во время атаки. Важная роль отводится и подводным лодкам НАТО, которые должны обнаружить и атаковать российские корабли и прикрыть свои от ударов вражеских субмарин.

Неудивительно, что пока корабли и самолеты НАТО проводили учения у западного побережья Норвегии, российский флот провел учения у восточного побережья страны.



Российский ракетный крейсер "Маршал Устинов" тем временем отрепетировал удары по подлодкам НАТО, находясь во фьорде рядом с Норвегией, куда прибыл из Североморска. Корабль отработал взаимодействие с подводной лодкой и противолодочной авиацией, осуществил учебный поиск и слежение за субмариной, а также выполнил стрельбы морским противолодочным оружием.

По завершении маневров крейсер вернулся в Североморск по обходному маршруту — через Варангер-фьорд, где проходит российско-норвежская морская граница. Он отклонился на юг одновременно с прибытием в Норвегию американских бомбардировщиков B-1. "В последнее время такого прохода по маршруту к западу от полуострова Рыбачий мы не наблюдали", — отметил пресс-секретарь объединенного штаба ВС Норвегии майор Бриньяр Стордал.

Как писал NEWSTES, ранее командующий вооруженными силами Норвегии Эйрик Кристофферсен сделал прогноз о войне с Россией. Он называл эту войну самым страшным событием, которое может произойти в мире.