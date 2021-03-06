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Франция задумалась об остановке поставок вакцины за пределы Евросоюза

Франция задумалась об остановке поставок вакцины за пределы ЕвросоюзаФото: Michael Matthey / www.imago-images.de

Франция задумалась о том, чтобы остановить поставки антикоронавирусной вакцины за пределы Евросоюза. Об этом заявил министр здравоохранения страны Оливье Веран, передает Daily Mail.

По словам чиновника, Франция может взять пример с Италии, которая заблокировала поставку 250 тысяч доз препарата AstraZeneca в Австралию. Такое решение итальянские власти объяснили тем, что вакцина необходима в первую очередь гражданам страны.

Веран считает, что Франция тоже может поступить так же, если процесс вакцинации населения в стране будет идти слишком медленно.

Италия стала первой страной Евросоюза, которая воспользовалась новыми экспортными законами для остановки поставок вакцины. В Австралии заявили, что очень разочарованы этим шагом, который свидетельствует об отчаянии. Австралия только готовится открыть собственное производство препаратов, а потому зависит от экспортных поставок вакцины.

В начале февраля эксперты международной страховой компании Euler Hermes пришли к выводу, что слишком низкие темпы вакцинации в Европе грозят значительными потерями и даже провалом в экономике. Промедление в этом процессе уже наблюдается и может закончиться дополнительными расходами на сумму 90 миллиардов евро только в 2021 году.

В мире

По материалам: lenta.ru
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