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Гематолог рассказала о связи между группой крови и раком

Гематолог рассказала о связи между группой крови и ракомФото: FEISAL OMAR / Reuters

Врач-гематолог Юлия Ненашева рассказала о связи между группой крови и раком. Об этом она заявила в интервью «Пятому каналу».

По ее словам, группа крови может влиять на предрасположенность человека к онкологии. Так, пациенты со второй группой на 20 процентов чаще сталкиваются с раком желудка, а люди со второй и четвертой более склоны заболеть раком поджелудочной железы. При этом пациенты с первой группой менее предрасположены к онкологии, в частности к раку кожи, легких и яичников.

Тем не менее врач подчеркнула, что специалисты пока не обнаружили связи между группой крови и раком толстого кишечника или молочной железы. Она также добавила, что только 20 процентов случаев развития рака связаны с генетической предрасположенностью, а остальные 80 процентов с образом жизни человека.

Ранее врач общей практики Европейского Медицинского Центра Анна Кулинкович рассказала о связи между группой крови и тяжестью течения COVID-19. По ее словам, данные проведенных исследований на сегодняшний день не позволяют делать однозначные выводы, однако работы демонстрируют наличие определенных тенденций. Она отметила, что среди заболевших меньше всего людей с первой группой крови.

Россия

По материалам: lenta.ru
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