Глеб Матвейчук потерял отца

Анастасия Иванова

Буквально несколько минут назад артист сообщил публике о трагедии в семье — не стало его отца, художника кино Алима Ивановича. Пока Глеб Матвейчук не озвучивает причину, по которой родитель ушел из жизни.

«Самый родной, любимый папа, лучший дедушка. Очень рано... Ты навсегда останешься в нашей памяти», — поделился 40-летний Матвейчук в Instagram.

Пользователи Сети приносят Глебу соболезнования и желают ему сил, чтобы пережить горе. «Держитесь, как же больно!»; «Что же произошло? Примите наши соболезнования, Глеб! Ваш отец был прекрасным человеком!» — отметили многие.