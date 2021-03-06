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Глеб Матвейчук потерял отца

Глеб Матвейчук потерял отца

Буквально несколько минут назад артист сообщил публике о трагедии в семье — не стало его отца, художника кино Алима Ивановича. Пока Глеб Матвейчук не озвучивает причину, по которой родитель ушел из жизни.


«Самый родной, любимый папа, лучший дедушка. Очень рано... Ты навсегда останешься в нашей памяти», — поделился 40-летний Матвейчук в Instagram.

Пользователи Сети приносят Глебу соболезнования и желают ему сил, чтобы пережить горе. «Держитесь, как же больно!»; «Что же произошло? Примите наши соболезнования, Глеб! Ваш отец был прекрасным человеком!» — отметили многие.

Шоу-бизнес

По материалам: starhit.ru
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