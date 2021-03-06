Глеб Павловский рассказал, как Ельцину удалось победить на выборах 1996 года

Вадим Карасев

Политтехнолог Глеб Павловский заявил, что бывший президент России Борис Ельцин победил на выборах 1996 года исключительно благодаря помощи олигархов, включая "группу Чубайса". В интервью Lenta.Ru он исключил возможность такого исхода голосования без финансовых вливаний.

По словам Павловского, Ельцин рисковал "продуть с разгромным счетом".

Первую десятку творцов победы Ельцина составляли миллионеры во главе с Борисом Абрамовичем Березовским, которые дали на это деньги. Если бы этого не было, не было бы ничего. Ельцин продул бы с разгромным счетом. Вторая десятка — это группа Чубайса, в которую я входил.

Фронтом кампании политолог назвал центральную и региональную прессу, а также рекламу, которой занимался Михаил Лесин (на тот момент он еще не был чиновником). За телевизионный сегмент отвечал Игорь Малашенко.

"Все-таки первой его задачей было остаться в Кремле. Ельцин висел на волоске. В принципе, путч был возможен каждый месяц, мы его ждали. Отчасти по вине Бориса Николаевича, который держал армию и спецслужбы в каком-то смысле вне государства, в стороне", — добавил он.

Павловский отметил, что армия на тот момент находилась в "ужасном состоянии", а в 1998 году едва не состоялся военный путч. Спецслужбы на тот момент оказались отстранены от политического процесса и могли потенциально сыграть против президента.

На выборах в 1996 году Борис Ельцин набрал 35,2% голосов в первом туре, лишь на 3% обойдя Геннадия Зюганова. Во втором туре его результат был более убедительным — 53,82% против 40,31%.