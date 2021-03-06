Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести сверхчеловеческий слух

Вадим Карасев

Корпорация Google разрабатывает новое портативное устройство, которое может улучшить человеческий слух. Оно носит кодовое название "Росомаха" (Wolverine) в честь одноимённого персонажа вселенной Marvel, пишет Gizmochina.

Команда X Lab начала работу над этим проектом в 2018 году и создала ряд прототипов, вызвавших большую заинтересованность многих руководителей, включая соучредителя Google Сергея Брина. По задумке ученых, гаджет должен помочь пользователю сосредоточиться на одном конкретном выступающем в группе с перекрывающимися разговорами. Такой эффект дает внутриканальный наушник, включающий множество датчиков и микрофонов.

Wolverine позволит не только усилить слух. Однако о сроках выхода устройства, его цене и деталях пока ничего не известно. Есть даже вероятность сворачивания проекта - он находится на ранней стадии разработки.

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