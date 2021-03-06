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Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести сверхчеловеческий слух

Google разрабатывает устройство, позволяющее обрести сверхчеловеческий слух

Корпорация Google разрабатывает новое портативное устройство, которое может улучшить человеческий слух. Оно носит кодовое название "Росомаха" (Wolverine) в честь одноимённого персонажа вселенной Marvel, пишет Gizmochina.

Команда X Lab начала работу над этим проектом в 2018 году и создала ряд прототипов, вызвавших большую заинтересованность многих руководителей, включая соучредителя Google Сергея Брина. По задумке ученых, гаджет должен помочь пользователю сосредоточиться на одном конкретном выступающем в группе с перекрывающимися разговорами. Такой эффект дает внутриканальный наушник, включающий множество датчиков и микрофонов.

Wolverine позволит не только усилить слух. Однако о сроках выхода устройства, его цене и деталях пока ничего не известно. Есть даже вероятность сворачивания проекта - он находится на ранней стадии разработки.

Ранее NEWSTES писал, что компания из холдинга Google начала испытывать беспилотные такси в Сан-Франциско.

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По материалам: uposters.ru
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