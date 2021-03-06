Есть новости или
авторское мнение?
Напишите нам

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Гороскоп на неделю с 8 по 14 марта 2021 года

Гороскоп на вторую неделю марта поможет вам прожить это время с максимальной пользой. Астрологи рассказали, каким будет настроение звезд и планет для каждого Знака Зодиака, а также где можно будет найти удачу.


Начинается очень благоприятное время для духовных практик, гаданий, планирования дел. С 8 по 14 марта астрологи советуют как можно меньше времени проводить в уединении. Звезды сулят удачу тем, кто будет постоянно общаться с близкими людьми, но это свойственно не всем Знакам Зодиака. Будут и исключения из правил. Следуйте рекомендациям экспертов, чтобы не попасть в трудную ситуацию.

Овен

У Овнов продолжается «финансовый марафон». Эта неделя будет очень благоприятна для финансовой сферы. Более того, в эти семь дней планеты и звезды не станут менять свою энергетику, поэтому данное время будет еще и стабильным. Астрологи рекомендуют как можно чаще окружать себя цветами, привлекающими богатство и удачу. Нужно одеваться в одежду таких цветов, ставить такие обои на рабочем столе компьютера и так далее. Не стоит забывать и про любовь. На этой неделе можно начинать новые и завершать старые отношения.

Телец

Тельцам нужно проводить больше времени с добрыми людьми. Они помогут достичь внутреннего равновесия и гармонии. Также полезно будет общаться с людьми, которые более успешны. У них можно многому научиться. Эта неделя хороша для обучения и получения знаний. Также можно будет заняться выработкой полезных привычек, в том числе тех, которые повышают энергетику. Астрологи считают, что у Тельцов наступает благоприятное время для знакомств. Не стоит торопить события — пусть все идет размеренно, спокойно.


Близнецы

Это очень яркая и эмоциональная неделя для Близнецов. Астрологи считают, что им удастся победить остатки зимней хандры. Большая удача ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки или новой работы. Обрести внутреннее равновесие Близнецам также помогут семь шагов к гармонии. Это идеальное время для обучения и обретения новых навыков. Очень хорошо пройдет адаптация к новым условиям. Эксперты рекомендуют представителям этого Знака остерегаться общения с завистливыми людьми, неприятными личностями.

Рак

Понедельник будет единственным неблагоприятным днем. Чтобы неделя началась успешно, Ракам стоит последовать советам экстрасенсов. Если в этот день возможны конфликты, то в остальные шесть ночные светила помогут сгладить острые углы и внутренние переживания. В семье и в любви будет царить гармония. Не нужно ставить вторую половинку и близких в жесткие рамки. Большая удача ждет творческих людей. К ним в голову придут новые идеи, которые помогут Ракам убедить коллег и начальство в своей состоятельности.

Лев

Львам на этой неделе Вселенная поможет понять, чего они хотят от жизни. Наступает очень важное время, в которое могут приходить озарения. Необходимо адекватно воспринимать критику и стараться прислушиваться к внутреннему голосу. Он точно не обманет Львов в период с 8 по 14 марта. Что касается окружающих, то Львам стоит опасаться фальшивых чувств людей, притворства и лжи. На горизонте могут возникнуть новые неприятности, если принимать все сказанное за чистую монету. Большие проблемы ждут тех, у кого ревнивая вторая половинка.


Дева

У Дев возможен недостаток удачи в конце недели. Эксперты сайта dailyhoro.ru советуют ознакомиться с советами о том, как привлечь везение в свою жизнь. У людей этого Знака будет стимул для совершенствования, но может не хватать сил и уверенности в себе. Для этого придется окружать себя правильными людьми, которые не сомневаются в их способностях. Также эта неделя отметится платой за прошлые ошибки. Астрологи настоятельно рекомендуют Девам не перекладывать ответственность на других людей.

Весы

Первая половина недели обещает быть динамичной и непредсказуемой. Весам стоит позаботиться об эмоциональном здоровье и усилении энергетики. Для достижения идеального состояния им потребуется следовать десяти главным правилам. Необходимо в равной степени прислушиваться к внутреннему голосу и советам близких. Если появится желание отгородиться от людей и побыть в уединении, лучше так не делать. От окружающих будет исходить много созидательной энергии, которой мало не бывает. Неделя благоприятна для поездок и шопинга.

Скорпион

У Скорпионов наступает идеальное время для любви. Большой успех ожидает тех, кто находится в поисках второй половинки. На этой неделе Скорпионам будут встречаться новые люди, многие из которых произведут неизгладимое впечатление. Не нужно прыгать в омут любви с головой без оглядки. Найти идеальную пару помогут советы нумерологов. Что касается сферы денег и работы, то тут Скорпионов ожидает спокойствие и размеренность. Можно совершать плановые покупки, заниматься решением текущих проблем.

Стрелец

Стрельцам, которые хотят преуспеть в финансовой сфере, необходимо перестать совершать ошибки, приводящие к невезению. Астрологи советуют пересмотреть свое поведение, провести честный самоанализ. В четверг и пятницу можно начинать новые дела. Добиваться хороших результатов многим Стрельцам удастся с первой попытки. Главное помнить о том, что вся суть — в мелочах, в деталях. Также неделя очень благоприятна для расставания с ненужными вещами. В конце недели можно устроить себе небольшую эмоциональную встряску, сменить обстановку.

Козерог


У Козерогов сейчас очень хорошее время для физической активности, поисков вдохновения. Можно заниматься спортом, посещать бассейн. Высока вероятность того, что это перерастет в позитивную привычку. Физическая активность повысит настроение и сделает Козерогов более притягательными для противоположного пола. Три техники привлечения любви ускорят процесс поисков. Всем, кто уже находится в отношениях, астрологи советуют открыться полностью второй половинке. Нужно быть честными и искренними. Так любимый человек поймет свою важность.

Водолей

Водолеи относятся к самым выносливым, стойким и сильным Знакам Зодиака. Это их время, потому что они смогут показать все свои лучшие стороны коллегам по работе, начальству и близким людям. Водолеи будут востребованы у противоположного пола. Им улыбнется удача в творческой деятельности. Эту неделю можно посвятить решению юридических проблем, поискам новой работы. Также полезными станут дорогостоящие покупки. На выходных возможны перепады настроения, но с этим Водолеи смогут справиться.

Рыбы

Большая удача будет следовать за Рыбами, которые находятся в отношениях, так что одиноким представителям Знака стоит сфокусироваться на поисках любви. Избавиться от одиночества помогут лучшие заговоры, обряды и талисманы на любовь. Эта неделя может подарить Рыбам то, чего они хотят больше всего на свете. Удача последует за уверенными в себе людьми и за теми, кто умеет мечтать. Период с 8 по 14 число станет отправной точкой в новую жизнь. Рыбы станут богаче, счастливее и привлекательнее.

Блоги / Мнения

По материалам: dailyhoro.ru
Заказать крауд

Последние новости

США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
США и ЕС заморозят пошлины по спорам в ВТО по Airbus и Boeing
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Немецкая актриса и венгерский режиссер получили призы Берлинале
Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные клубы в FIFA
Минспорт возмутился игрой российских киберспортсменов за иностранные
Карьера трети россиян не задалась
Карьера трети россиян не задалась
NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС
NASA в 7 раз повысило стоимость доставки грузов на МКС
Антонов призвал Россию и США провести встречи на уровне министерств
Антонов призвал Россию и США провести встречи на уровне министерств
Байден пересмотрит свои полномочия
Байден пересмотрит свои полномочия
«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»: Бондарчук о состоянии Вари
«Отправляли дочь на операции в Америку, но живет она здесь»:
Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Идеальные выходные: 10 сериалов, которые можно посмотреть за три дня
Ужгород принял решение о переходе в «красную» зону
Ужгород принял решение о переходе в «красную» зону
Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
Юрист объяснил, когда вашу машину заберут за долги прежнего хозяина
Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота
Дима Билан рассказал о серьезной болезни своего кота

Топ на сегодня

Путин примет участие в Петербургском международном экономическом форуме
Путин примет участие в Петербургском международном экономическом
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья на «Спутник V»
Кремль отреагировал на шутку премьера Словакии об обмене Закарпатья
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Выявлен побочный эффект вакцины Moderna
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Российский посол ответил на претензии США по правам человека
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности
Антонов оценил политику Байдена в области стратегической стабильности

Еще по теме

Гороскоп на неделю с 20 по 26 ноября 2017 года для всех знаков Зодиака
Любовный гороскоп на неделю с 16 по 22 ноября 2020 года
Гороскоп на неделю с 30 октября по 5 ноября 2017 года для всех знаков Зодиака
Гороскоп на неделю с 1 по 7 января 2018 года для всех знаков Зодиака