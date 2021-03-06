Греция продлила разрешение на въезд россиян

Алексей Вольцев

Правительство Греции продлило до 22 марта разрешение на въезд в страну до 500 граждан России в неделю при наличии у них отрицательного теста на коронавирус и ваучера на отель или документов, в которых определено их временное место жительства в стране. Соответствующее совместное министерское решение опубликовано в официальной правительственной газете в субботу.

Греция разрешает въезд 500 россиян в неделю с 7 сентября 2020 года, с тех пор действие соответствующего постановления неоднократно продлевалось. Согласно новому решению, оно будет действовать до 6.00 22 марта.

Условия въезда остаются прежними. Граждане России смогут въехать на территорию Греции исключительно воздушным путем через три аэропорта - Афин, Салоников и Ираклиона. При себе граждане России должны иметь отрицательный лабораторный тест на COVID-19 методом ПЦР, взятый не позднее, чем за 72 часа до их прибытия в Грецию, со справкой на английском языке с указанием всех данных. Авиакомпании обязаны проверить это свидетельство перед посадкой пассажира, а в случае его отсутствия запретить посадку, иначе им придется депортировать пассажира за свой счет.